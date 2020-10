Da oggi 2 ottobre è in vendita il Samsung Galaxy S20 Fan Edition in Italia, benché sia già apparso su Amazon da qualche ora a prezzo scontato. Come riportato da ‘cellulare-magazine.it‘, il colosso di Seul, allo scopo di dare il benvenuto a questo nuovo modello, ha inaugurato un’iniziativa promozionale da declinare su ogni device top di gamma della gamma Galaxy (smartphone, tablet e notebook). Da qui al 25 ottobre, sul sito ‘Samsung.com’ oppure attraverso l’app Samsung Members, potrete ottenere un buono sconto fino a 400 euro per acquistare uno dei prodotti selezionati.

Sarà possibile usufruire del bonus, da riscattare entro il 30 di questo mese, inserendo il codice alfanumerico prima di finalizzare l’acquisto, oppure presentando il codice a barre (stampato su carta o esibito direttamente a schermo del proprio device) nei negozi fisici, dove verrà detratto subito dal totale in cassa. La promozione è estesa anche all’ultimo arrivato: gli utenti che decideranno di comprare un device a scelta tra il Samsung Galaxy S20, il Samsung Galaxy S20 Plus o il Samsung Galaxy S20 Fan Edition (sia nel modello 4G che 5G) riceveranno un buono sconto di 100 euro (previsto anche sull’acquisto del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, in 4G e Wi-Fi). Il bonus salirà a 200 euro nel momento in cui il consumatore deciderà di comprare il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, oppure i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G (l’importo resta di 200 euro anche per l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus).

Ad inizio articolo vi avevamo parlato di un buono sconto massimo di 400 euro, che precisiamo essere previsto per l’acquisto di un notebook Samsung Galaxy Book S (Intel), Book Flex e Book Ion. Speriamo che la questione vi sia chiara, restando a disposizione per qualsiasi domanda vogliate farci attraverso il box qui sotto.