Sono ufficiali alcune offerte interessanti per il mondo iPhone 11 Pro durante il mese di ottobre. Questa volta non parliamo di volantini da parte di grandi catene, a differenza di quanto osservato nella giornata di ieri con MediaWorld, ma dei prezzi proposti da un operatore. Nel dettaglio, oggi è interessante soffermarsi sulle iniziative ufficializzate da Iliad. A distanza di qualche mese dal loro arrivo nel catalogo ufficiale, infatti, la compagnia telefonica francese ha deciso di calare le proprie pretese con un paio di varianti del device lanciato sul mercato circa un anno fa.

La duplice offerta Iliad per iPhone 11 Pro ad ottobre

Nello specifico, la doppia offerta di Iliad consente di portarsi a casa due iPhone 11 Pro a prezzo scontato rispetto agli standard dell’operatore. Il primo dispositivo di riferisce al tanto richiesto iPhone 11 Pro, con la versione da 64 GB di memoria interna che, con la sua colorazione verde notte, viene proposta in queste ore al prezzo di 1.139 euro. Come spesso avviene con Iliad, è previsto il pagamento attraverso una soluzione, risparmiando qualcosa rispetto a 1.179 euro. Tuttavia, proprio in queste ore è tornato disponibile il pagamento tramite trenta rate mensili da 31 euro. In questo caso, dovrete pagare in prima istanza 209 euro alla conferma del vostro ordine invece di 249 euro.

Qualora vogliate invece puntare sul cosiddetto iPhone 11 Pro Max, dovrete tener presente che la variante da 64 GB di colore verde notte o argento sia proposta a 1.239 euro, con pagamento in una sola soluzione invece di 1.279 euro. Anche qui è stata introdotta la seconda strada, che prevede un pagamento in trenta rate mensili da 33 euro. A tal proposito, è prevista una spesa immediata di 249 euro quando confermerete il vostro ordine invece di 289 euro.

Staremo a vedere se durante la stagione autunnale ci saranno ulteriori offerte significative di Iliad per chi cerca un iPhone 11 Pro a condizioni vantaggiose. Come giudicate queste nuove promozioni?