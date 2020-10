Giornata ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo oggi 2 ottobre, grazie al lancio del nuovo volantino MediaWorld che consente agli utenti di acquistare anche l’iPhone 11 a condizioni vantaggiose. Lo store era già stato protagonista di promozioni interessanti nei giorni scorsi, come abbiamo notato con l’approfondimento di alcuni giorni fa sulle nostre pagine. Vediamo dunque quali sono le migliori proposte che dobbiamo prendere in esame.

iPhone 11 da 128 GB protagonista assoluto con volantino MediaWorld dal 2 ottobre

Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che gli utenti interessati all’acquisto di un iPhone 11 da 128 GB possono procedere con una spesa pari a 749 euro. Chi segue da vicino le vicende relative a questo modello sa bene che ci ritroviamo davanti al miglior prezzo concepito per il dispositivo dallo store in questione. Rispetto al prezzo di listino del prodotto, infatti, il volantino MediaWorld prevede in risparmio pari a 140 euro per chi necessità di un prodotto con maggiore capienza in termini di memoria interna. Fate molta attenzione, perché la grafica ci parla chiaramente di 6000 pezzi complessivamente disponibili nei vari store che hanno aderito alla campagna.

Attenzione però anche alle altre promozioni previste dal nuovo volantino MediaWorld, che vi ricordo sarà valido fino al prossimo 11 ottobre. A tal proposito, ritengo necessario segnalarvi il prezzo che è stato fissato a 469 euro per iPhone SE, senza dimenticare le diverse proposte dal mondo Samsung. A tal proposito si segnala la disponibilità del Samsung Galaxy A71 a 299 euro, oltre al Galaxy Note 20 a 799 euro e al recente Galaxy S20 FE a 649 euro.

Dunque, avete solo l’imbarazzo della scelta con il nuovo volantino MediaWorld nel caso in cui siate amanti di brand come Apple e Samsung, ma è chiaro che la migliore promozione in questo contesto si concentri sul tanto apprezzato iPhone 11 da 128 GB.