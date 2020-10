S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano su Rai2 con ben tre episodi in cui sentiremo parlare di parti, inseguimenti e colpi di scena ad un passo da quello che negli Usa è il finale di metà stagione, con tutto quello che questo implica. Ad andare in onda alle 21.20 circa sarà prima S.W.A.T. 3 con gli episodi 7 e 8 dal titolo “Corsa ai soldi” e “Nella tana del leone” in cui sentiremo ancora parlare di sotterfugi e problemi da risolvere per il nostro team.

Il primo episodio andrà in onda alle 21.20 e il secondo subito dopo, intorno alle 22.10, portando sullo schermo Hondo e i suoi alle prese con un inseguimento ad alta tensione che avrà inizio quando tra uomini prenderanno parte ad una rapina finendo col colpire una guardia di sicurezza. Il lungo inseguimento si conclude con un maxi incidente e con il camion che sparisce nel nulla in un parcheggio di un centro commerciale. Mentre Street fissa un incontro con Molly ancora prima di dire a Hick di loro, come finirà adesso?

S.W.A.T. 3 tornerà la prossima settimana, il 10 ottobre, il 9 e il 10, in cui la SWAT unisce le forze con la divisione Crimine organizzato di Los Angeles per recuperare un ufficiale rapito durante un’operazione sotto copertura fallita. Inoltre, Chris ha difficoltà a confortare i genitori dell’agente rapito quando le è stato impedito di fornire loro alcuni dettagli delle indagini.

Ecco una piccola anticipazioni di quello che vedremo la prossima settimana:

Subito dopo andrà in onda Bull 4 con l’episodio numero 14 dal titolo “La giurata numero otto” in cui Bull si ritroverà nel bel mezzo di un processo lampo su un uomo arrivato al college per via dell'”interesse” di suo padre e la moglie pronta a dare alla luce il suo bambino. Inizierà una corsa contro il tempo che porterà il nostro protagonista ad occuparsi del suo caso ma senza lasciare da sola la moglie in ospedale.

Bull 4 tornerà la prossima settimana, il 10 ottobre, con l’episodio numero 15 in cui Bull assiste alla difesa del processo per omicidio di una vecchia amica, Vivian Cahill (Anna Wood), una giocatrice d’azzardo professionista indebitata e accusata di aver ucciso il suo ricco padre per ottenere la sua eredità. Sapendo che il loro cliente aveva una relazione complicata con suo padre, Bull e Benny dovranno andare alla ricerca di giurati che simpatizzino con relazioni familiari disfunzionali.