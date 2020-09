S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano su Rai2 con tre nuovi episodi in cui ci divideremo ancora tra casi da risolvere e truffe che terranno il pubblico impegnato a partire dalle 21.20 e fino a quasi la mezzanotte. Se la serie con Shemar Moore tornerà in onda dopo una settimana di assenza, quella con Michael Weatherly è andata in onda eccezionalmente mercoledì sera. Cosa vedremo quindi nei nuovi episodi?

Ad aprire le danze sarà S.W.A.T. 3 con gli episodi 5 e 6 dal titolo, rispettivamente, “Long Beach” e “Il Regno” in cui le armi dei casi chiusi della Polizia vengono ogni anno trasportate e fatte fondere. Durante questo trasporto, il furgone viene derubato da una banda giamaicana. Nel secondo episodio, Amina Abadi è riuscita a fuggire dalla prigione in cui l’avevano rinchiusa solo perché aveva espresso le sue opinioni contrarie al governo del Regno e perché chiedeva pari diritti per le donne.

S.W.A.T. 3 tornerà in onda anche la prossima settimana, sabato 3 ottobre con due nuovi episodi in cui la squadra cerca ladri che sono in fuga con una lancia termica ad alta tecnologia che può tagliare quasi tutto e per trovarli dovranno iniziare dall’identificazione dei loro “nemici”, chi si nasconde dietro le loro maschere? Intanto Chris affronta uno squilibrio nella sua relazione con Kira e Ty.

Il team SWAT intraprende intense trattative con una famiglia che prende in ostaggio un ufficiale locale mentre Hondo riflette sulle sue scelte di vita personali e aiuta suo padre a superare una crisi medica.

Bull 4 andrà in onda questa sera, in seconda serata, con l’episodio numero 13 dal titolo “La giurata numero otto” in cui una coppia fa i conti con la nascita di un bambino mulatto a causa di un errore con la banca del seme a cui si sono rivolti. Jason si interessa al caso sicuro di ottenere un grosso risarcimento, come andrà a finire questa storia?

Ecco il promo dell’episodio:

La serie tornerà poi la prossima settimana, il 3 ottobre, con un nuovo episodio in cui Bull viene assunto da un medico, Samir Shadid (Babak Tafti), accusato di essersi fatto strada al college in modi non del tutto legali proprio mentre Izzy attende di entrare in travaglio.