DayDreamer confermato anche domenica 4 ottobre. Se un attimo prima Mediaset sembra voler spostare la serie turca confermando solo la messa in onda sabato pomeriggio e non alla domenica, un attimo dopo cambia tutto, ed ecco che DayDreamer torna nel fine settimana con due maxi puntate in cui capiremo come si evolverà il rapporto tra Can e Sanem adesso che i due hanno deciso di stare insieme. La scorsa settimana hanno fatto di tutto per smentire la loro liason e le foto che li ritraevano insieme sui giornali scandalistici ma alla fine si ritroveranno di nuovo punto e capo ma con la possibilità di rivelare loro il rapporto che li unisce.

Da una parte i due arriveranno mano nella mano in ufficio confermando a tutti i presenti che adesso stanno insieme, con buona pace di Deren, mentre dall’altra poi avranno il loro bel da fare con i genitori di Sanem. I due sono già in crisi per le foto che sono uscite sul giornale e per i pettegolezzi che li vedono protagonisti nel loro quartiere, ma sarà il bel Divit adesso a parlare loro in modo serio delle sue intenzioni con Sanem, arriveranno a parlare addirittura di un prossimo matrimonio?

Ecco il promo dei nuovi episodi di DayDreamer:

Mentre Sanem può finalmente gioire grazie a Can e al loro rapporto, Leyla non può fare altrettanto. Il suo complicato rapporto con Emre è di nuovo al capolinea perché Aylin lo ha minacciato e lo tiene sotto scacco invitandolo a chiudere con lei prima che Can scopra tutto quello che ha fatto contro di lui in questo periodo, dall’azienda al furto delle foto. A quel punto il bel biondino non potrà far altro che chiudere con Leyla a favore del suo rapporto con il fratello. Come reagirà la sorella di Sanem? A consolarla ci sarà Osman, il giovane segretamente innamorato di lei da sempre. Il loro rapporto finalmente arriverà ad una svolta?

L’appuntamento con DayDreamer è fissato per oggi, 3 ottobre, alle 14.45 e domani, 4 ottobre, a partire dalle 16.20.