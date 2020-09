DayDreamer alla domenica oppure no? In queste ore la programmazione di Canale5 è sempre più ballerina anche quando riguarda il pomeriggio nel week end. In un primo momento si era parlato di una messa in onda solo al pomeriggio del sabato prima di Verissimo ma poi è stata confermata anche quella della domenica, almeno per oggi, 27 settembre, con un appuntamento che farà da lancio a Domenica Live e da rivale a Domenica In di Mara Venier.

Dopo lo scandalo legati al loro presunto bacio finito sui giornali di gossip, Can e Sanem raccontano a Mevkibe che faranno causa al giornale che ha pubblicato l’annuncio della loro relazione: era tutta una montatura. E riescono a convincerla. La donna esce dall’ufficio di Can convinta che sua figlia e il suo capo non abbiano alcun legame ma presto dovrà fare con le rivelazioni di Sanem.

Ecco il promo delle nuove puntate di DayDreamer:

Nella prossima puntata di DayDreamer, in onda il 3 ottobre, sarà proprio lei a prendere da lontano il problema e parlarne finalmente con la madre mettendola al corrente di quelli che sono i suoi sentimenti per lui. Dall’altra parte però i problemi non mancheranno visto che Can e Ceyda, rimasti soli al ristorante, vengono fotografati in atteggiamenti equivocati per intimi e come tali rivenduti dai paparazzi ai giornali.

Ancora una volta il nostro Can Divit si troverà a fare i conti con il gossip proprio mentre Aylin colpirà duro anche Emre. Il giovane sta vivendo la sua relazione con Leyla ma quando la sua ex lo minaccerà di svelare i suoi inciuci e i tradimenti ai danni del fratello, lui si troverà costretto a lasciarla in malo modo causando tanto dolore alla dolce sorella di Sanem. Sarà qui che capiremo se Mediaset confermerà ancora la messa in onda domenica pomeriggio, il 4 ottobre, oppure no, intanto i fan continuano a parlare dell’imminente arrivo di Can Yaman in Italia per la registrazione di C’è Posta per Te. Cosa c’è di vero e quando ritroveremo Can e Sanem in tv?