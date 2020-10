Non è la prima volta che se ne parla ma nuove indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S21 lo vorrebbero dotato della S Pen, ossia del tanto amato e pratico pennino della serie Note. L’importante novità è stata suggerita da alcuni siti sudcoreani e riportata anche da fonti come GizChina. Si preannuncia dunque un cambio di strategia davvero rilevante per il produttore, giù da inizio 2021.

Perché il prossimo Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere dotato di un pennino come nel caso dell’attuale Galaxy Note 20 e modelli precedenti degli scorsi anni? Semplice, forse proprio la serie Note sarebbe prossima alla pensione perché ora meno sensata che in passato. Con la S Pen sul successore del Galaxy S20, gli utenti che non possono proprio fare a meno dell’accessorio potrebbero essere spinti ad acquistare già l’ammiraglia in uscita in primavera. Ciò vorrebbe voler dire non concentrarsi su un Samsung Galaxy Note 21 e magari concentrarsi su altro.

Oltre che sul Samsung Galaxy S21, il produttore asiatico sembra molto concentrato sui dispositivi pieghevoli ritenuti come il futuro della categoria smartphone. Come più volte giù vociferato dunque, la prossima strategia potrebbe essere quella di lanciare i top di gamma della serie S21 in primavera e concentrarsi in estate solo sui modelli foldable Galaxy Z Flip e Fold. Il grande assente sarebbe dunque la serie Galaxy Note dopo anni e anni di onorata carriera.

Tutto quanto fin qui riportato non è ancora ufficiale e dunque va presto giustamente con le pinze. Un’ultima precisazione è necessaria in merito all’adozione della S Pen sul prossimo Samsung Galaxy S21. Questa troverebbe posto solo sul modello più accessoriato delle ammiraglie 2021, ossia l’esemplare Ultra. Il pennino mancherebbe invece sul dispositivo standard e su quello Plus. Insomma, gli amanti dell’accessorio sarebbero inevitabilmente indirizzati sul modello più costoso in assoluto della prossima generazione.