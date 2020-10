Can Yaman assente a Verissimo oggi. Questa è la notizia che sta mandando in tilt i fan dell’attore turco e di DayDreamer che oggi si aspettavano di vedere la serie turca e poi, subito dopo, anche l’intervista rilasciata da Can Yaman che in questi giorni ha messo in subbuglio l’Italia. L’attore è partito da Instabul alla volta di Roma per registrare una puntata di C’è Posta per Te che vedremo a gennaio e poi a Milano proprio per un’intervista con Silvita Toffanin per Verissimo.

A quanto pare, però, l’intervista non andrà in onda oggi pomeriggio bensì nella puntata del 10 ottobre e tutto perché era in programma per oggi già quella di Gabriel Garko. I fan come prenderanno questa notizia? Alcuni lo hanno già capito dal promo che non ci sarà spazio per Can Yaman, altri ancora faranno i conti con questa realtà solo oggi pomeriggio quando il programma andrà in onda insieme ad una lunga lista di polemiche.

In questi giorni di sicuro non sono mancati battibecchi, accuse e liti anche sui social e tutto perché le fan di Can Yaman si sono divise tra coloro che hanno preso di mira l’attore accalcandosi davanti all’hotel e quelle che, invece, soprattutto a causa Covid e privacy, lo hanno lasciato vivere in pace questo lungo week end italiano. Infine, i rumors parlano anche di un clamoroso no che Can Yaman avrebbe detto a Barbara d’Urso che lo avrebbe voluto a Domenica Live o Live Non è la d’Urso come lei stessa aveva fatto capire giorni fa proprio nelle sue trasmissioni.

L’unica nota positiva è che il tanto agognato incontro con il regista e scrittore Ferzan Ozpetek c’è stato e adesso in molti sono sicuri che presto i due saranno insieme sul set per il suo nuovo film. Davvero è questo che ha portato l’attore in Italia dopo tanto “corteggiamento” social?