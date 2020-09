Can Yaman ospite a C’è Posta per Te? In queste ore i fan dell’attore e di DayDreamer sono in subbuglio proprio perché nei giorni scorsi si era parlato del ritorno dell’attore in Italia per prendere parte ad una ospitata in tv. In un primo momento si era pensato a Verissimo (che in effetti potrebbe registrare giovedì approfittando dell’arrivo dell’attore turco) ma a quanto pare la prima a spuntarla sarebbe Maria de Filippi. Secondo gli ultimi rumors sembra che proprio domani pomeriggio si registrerà una puntata di C’è Posta per Te in onda da gennaio e l’ospite d’eccezione potrebbe essere proprio l’attore macina ascolti di Canale5.

Al momento non c’è conferma ufficiale da parte di Can Yaman che si è limitato a mostrarsi con una mascherina su Instagram con il simbolo della vittoria e con un aereo in volo in una didascalia ma un indizio potrebbe arrivare da Ferzan Ozpetek. Nelle scorse settimane si è parlato dei complimenti che il regista e scrittore ha riservato a Can Yaman e proprio quest’ultimo ha ricambiato postando la foto di uno dei romanzi da lui firmati. Che sia questo il progetto che lo sta portando in Italia? Forse l’attore turco sbarcherà al cinema in Italia dopo il successo in tv?

Intanto i fan continuano ad andare a caccia di indizi e le più fortunate sono già pronte a cercare per le vie di Roma sperando di trovare il loro beniamino.

A causa della pandemia e delle stringenti normative vigenti sembra che il bagno di folla che ha accolto l’attore lo scorso anno non potrà verificarsi, fino a dove si spingeranno le calorose fan di Can Yaman questa volta? Lo scopriremo solo nelle prossime ore quando lo stesso attore, o magari qualche fan fortunata, posteranno una foto con la prova tangibile del suo arrivo nel nostro Bel Paese.