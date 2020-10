Sono tanti i film e serie tv di Alessandra Mastronardi, la protagonista de L’Allieva, richiesta anche all’estero. L’attrice, nata a Napoli il 18 febbraio 1986, è nota al pubblico per avere ricoperto il ruolo di Eva Cudicini nella fiction Mediaset I Cesaroni e la parte di Alice Allevi ne L’Allieva.

All’età di cinque anni si trasferisce a Roma, dove inizia i suoi studi. Esordisce da giovanissima, nel 1998, nella serie Amico Mio 2; seguono poi diverse parti in alcune produzioni televisive e cinematografiche.

La svolta arriva nel 2006 con I Cesaroni, fiction Mediaset di successo che la vede recitare accanto a Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Grazie all’interpretazione di Eva Cudicini, ruolo che ricopre fino alla quarta stagione, Alessandra Mastronardi si guadagna il consenso del pubblico e della critica. Da quel momento è lanciatissima: interpreta Roberta nella serie Romanzo Criminale; è nel film tv Non Smettere di Sognare; partecipa alla sontuosa miniserie La Certosa di Parma per la regia di Cinzia T.H. Torrini.

Negli stessi anni lavora al cinema con svariati registi italiani e internazionali: Woody Allen la dirige in To Rome With Love (2012), dove condivide la scena con Lino Guanciale, suo attuale collega ne L’Allieva; Giovanni Veronese in L’ultima ruota del carro (2013); è nel biopic su James Dean e il fotografo Dennis Stock, Life (2015), diretto da Anton Corbijn.

Nel 2014 si fa notare nella miniserie Romeo e Giulietta di Riccardo Donna dove veste i panni della sfortunata figlia dei Capuleti.

Tra i film e serie tv di Alessandra Mastronardi citiamo anche il periodo “hollywoodiano”. Nel 2017 viene scelta da Aziz Ansari per il ruolo di Francesca nella seconda stagione di Master of None; l’anno successivo è Lucrezia Donati nella co-produzione italo-anglofona I Medici, andata in onda su Rai1. Sempre per l’azienda di Viale Mazzini è la protagonista di C’era una Volta Studio Uno, miniserie in due puntate con Giusy Buscemi e Diana del Bufalo.

Nel 2019 recita nel film commedia L’Agenzia dei Bugiardi, remake del francese Alici.com, condividendo la scena con Giamapolo Morelli e Massimo Ghini. All’inizio del 2020 ha prestato la sua voce per narrare la docuserie Netflix Notte sul Pianeta Terra.

Torna a interpretare l’ex specializzanda in medicina legale Alice Allevi nella terza stagione de L’Allieva, fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

Alessandra Mastronardi è stata madrina alla Mostra del cinema di Venezia del 2019. Attualmente è fidanzata con l’attore scozzese Ross McCall (ex compagno di Jennifer Love Hewitt), conosciuto sul set di Us a Roma.