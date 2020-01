Notte sul Pianeta Terra su Netflix dal 29 gennaio, la docuserie che svela il lato nascosto della natura

In arrivo Notte sul pianeta Terra su Netflix. La nuova serie documentaristica, in sei episodi, sarà disponibile da mercoledì 29 gennaio, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Per l’Italia, la voce narrante che accompagnerà gli spettatori in questo viaggio tra i segreti della natura è dell’attrice Alessandra Mastronardi, conosciuta per i suoi ruoli sul piccolo e grande schermo. “Il mondo della natura non è mai stato così affascinante, coinvolgente. – commenta l’attrice – La notte si illumina e ci svela i suoi segreti. Sono molto fiera di raccontare in Italia questo straordinario progetto. Da fan del genere, ancora prima del mio coinvolgimento, esorto tutti ad aprire una finestra virtuale su questo mondo, il nostro mondo. Per ricordare che noi, qui, su questa Terra, siamo semplici ospiti.”

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, la serie documentaristica Notte sul pianeta Terra su Netflix rivela segreti e comportamenti della natura, restituendo una visione unica delle meraviglie del mondo durante la notte. Perché è durante queste ore che la flora e la fauna si risvegliano, regalandoci uno spettacolo davvero mozzafiato.

Come svelato in precedenza, cinque dei sei episodi esplorano habitat diversi svelando come l’esigenza di sopravvivere nelle ore più buie modelli la vita di animali e piante in modi inaspettati. L’episodio 6 – Dal tramonto all’alba – rivela invece come la fauna selvatica in tutto il mondo si comporta, appunto, durante questo lasso di tempo. Contestualmente al debutto della serie, verrà rilasciato in tutti i paesi lo speciale Notte sul pianeta Terra: un salto nel buio, un episodio di backstage che approfondisce alcune delle scoperte e mostra come la produzione e la sua troupe abbia sfruttato le ultime tecnologie per le riprese in notturna.

Di seguito la photogallery della docuserie:

Quando il sole tramonta, un nuovo mondo si risveglia. Nuove tecnologie gettano una luce completamente diversa sulle meraviglie del pianeta. Scopri un lato segreto dei paesaggi e degli animali più straordinari del globo.

Classe 1986, originaria di Napoli, Alessandra Mastronardi ha una lunga carriera alle spalle. Ha esordito nel 1998 con la miniserie Amico Mio 2, ma è grazie a I Cesaroni (2006) che ottiene la popolarità. Nella serie Mediaset interpreta il personaggio di Eva Cudicini, recitando al fianco di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Tra le fiction televisive la troviamo in Romanzo Criminale, La certosa di Parma e Romeo & Giulietta. Dal 2016 presta il volto ad Alice Allevi nella serie Rai L’Allieva, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Attualmente è sul set per girare la terza stagione. Tra il 2018 e 2019 ha interpretato Lucrezia Donati nella serie I Medici.

Notte sul Pianeta Terra è prodotta da Bill Markham. I produttori esecutivi sono Martha Holmes e Tom Hugh-Jones. Ecco il trailer italiano con la voce narrante di Alessandra Mastronardi: