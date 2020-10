Non solo Conforti ne L’Allieva: sono tanti i film e serie tv di Lino Guanciale, attore originario di Avezzano, ormai volto noto per il pubblico del piccolo schermo. Nato il 21 maggio 1979, da padre medico e madre insegnante, ha un fratello minore di nome Giorgio che è psicoterapeuta.

Non tutti sanno che da giovane Lino Guanciale è stato un giocatore di rugby: l’attore ha infatti giocato nella sezione Nazionale Under-16 e Under-19. Dopo un passato da sportivo, si iscrive all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si diploma nel 2003. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando a teatro per diversi anni. Dopo aver partecipato ad alcuni cortometraggi, debutta sul grande schermo recitando nel 2009 in Io, Don Giovanni per la regia di Carlos Saura. Seguono La Prima Linea, Vallanzasca – Gli angeli del male e Il gioiellino. Nel 2012 il grande salto con To Rome With Love, film corale di Woody Allen dove recita, tra i tanti, anche con Alessandra Mastronardi, che ritroverà nella fiction Rai L’Allieva.

Dal 2011 recita solo in produzioni dell’azienda di Viale Mazzini. È nel cast Il Segreto dell’Acqua e Una grande Famiglia. Di certo il ruolo che l’ha reso famoso al piccolo pubblico è l‘avvocato Guido Corsi in Che Dio ci Aiuti, a cui partecipa dalla seconda alla quarta stagione. La sua uscita di scena ha lasciato un vuoto nella fiction, tanto da scatenare una protesta social.

Nel 2015 è il co-protagonista della miniserie La dama velata dove recita al fianco di Miriam Leone. L’anno successivo è nel cast de Il Sistema, diretto da Carmine Elia, che ritroverà nella fiction di Rai2 La Porta Rossa (all’attivo ha due stagioni, con una terza in arrivo) e I Sopravvissuti (ancora in pre-produzione). Tra i film e serie tv di Lino Guanciale c’è sicuramente L’Allieva, fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Con il ruolo del dottor Claudio Conforti conquista una certa popolarità al fianco di Alessandra Mastronardi. Per due stagioni interpreta l’arrogante avvocato Enrico Vinci in Non Dirlo al Mio Capo e condivide il set con Vanessa Incontrada. Tra i suoi ultimi film al cinema lo abbiamo visto ne I Peggiori, La casa di famiglia e Arrivano i Prof.

A luglio, Lino Guanciale ha sposato la compagna Antonella Liuzzi.