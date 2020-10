Arrivano finalmente segnali concreti per gli utenti che dispongono di un dispositivo Huawei dichiarato compatibile con l’aggiornamento EMUI 11. Dopo avervi parlato della nuova beta che ha fatto il proprio esordio in Cina pochi giorni fa, oggi 1 ottobre bisogna assolutamente concentrarsi sull’Europa. Proviamo dunque a fare mente locale, per comprendere a quale punto sia arrivata effettivamente la distribuzione della versione non definitiva dell’aggiornamento.

L’arrivo della beta EMUI 11 su Huawei in Europa

Il nuovo contributo in merito ci arriva da Huawei Central, secondo cui una prima versione beta di EMUI 11 per i dispositivi Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro + e Mate 30 Pro pare già essere disponibile in Russia e nei mercati europei dove gli utenti hanno deciso di aderire al programma beta. Tradotto, questo vuol dire che nel giro di poche ore ci potrebbe essere una svolta molto importante anche per il pubblico italiano, come spesso avviene in queste ore.

Secondo quanto emerso in queste ore, Huawei ha iniziato il reclutamento per la serie Huawei P40 e Mate 30 Pro in Paesi come Russia, Germania, Regno Unito, Turchia, Spagna. Siamo dunque in sala d’attesa, ma qualcosa potrebbe muoversi a giorni. Se non addirittura a ore. Dalle prime indicazioni, pare che l’aggiornamento in versione beta che è stato avvistato in queste ore in Europa dovrebbe avere un peso di poco superiore ai 2 GB. In attesa di capire come evolveranno le cose in Italia.

Dunque, occhi aperti perché a breve finalmente potremo iniziare a testare l’aggiornamento nel nostro Paese, coi suoi punti di forza ed eventuali anomalie che ci possono stare in questa fase. Il tutto, aspettando novità ufficiale sul fronte EMUI 11 anche per i prodotti Huawei commercializzati prima del 2020. Cosa vi aspettate dal produttore asiatico in questo senso?