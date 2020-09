Arrivano importanti mosse da parte di Huawei per quanto riguarda l’estensione del programma EMUI 11, in vista della piena distribuzione dell’aggiornamento. Dopo avervi parlato stamane del lancio della seconda beta per i dispositivi che hanno goduto di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista, nel pomeriggio sono pervenute importanti conferme per altri prodotti. Vediamo dunque come stanno ulteriormente evolvendo le cose oggi 29 settembre per il pubblico.

A chi tocca la beta EMUI 11 su Huawei da oggi 29 settembre

Questa volta l’indiscrezione sull’estensione del programma beta per EMUI 11 sui dispositivi Huawei compatibili arriva direttamente dal sito Rprna. In particolare, la svolta di questo martedì riguarda prodotti come i vari Huawei Mate Xs e MatePad 10,8 pollici, il cui reclutamento per la fase test del tanto atteso aggiornamento risulta ora iniziato. Attualmente, la selezione in questione risulta valida per utenti cinesi e potrebbe presto raggiungere utenti su scala globale.

Per la precisione, le versioni dei modelli coinvolti sono Huawei Mate Xs (TAH-AN00m), Huawei MatePad 10,8 pollici SCMR-AL09 e SCMR-W09, con un numero totale di 2000 partecipanti. Insomma, un segnale chiaro, che ci fa andare al di là degli ultimi top di gamma in ambito mobile e che a breve dovrebbe portarci a parlare di altri device destinati a fare questo passo. Un percorso indispensabile per individuare eventuali criticità che potrebbero essere segnalate con il firmware di cui tanto si parla da alcune settimane a questa parte.

Non resta che attendere novità concrete anche in Italia e nel resto d’Europa, dove tanti utenti sono impazienti di testare i punti di forza dell’aggiornamento con EMUI 11 a bordo dei prodotti Huawei che sono stati dichiarati compatibili con il pacchetto software. Avete già ricevuto l’invito sui primi modelli che fanno parte del programma? Fateci sapere.