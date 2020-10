La chiusura di settembre e il cambio di mensilità, in questo 2020, rappresenta un punto chiave nel calendario di FIFA 21. Il videogioco calcistico di Electronic Arts è infatti pronto, a partire dalla giornata di oggi, a intraprendere la propria personalissima carriera. Gli utenti abbonati al servizio EA Play potranno infatti cominciare a saggiare con mano le bontà del nuovo capitolo, grazie all’early access che parte proprio oggi.

Dieci ore di gaming a disposizione, un lasso di tempo entro cui potersi fare un’idea più che completa di quali sono le novità implementate nella serie. In vista della release effettiva che avverrà scaglionata, come di consueto. Prima Champions Edition e Ultimate Edition, il 6 ottobre, e poi la Standard Edition, il 9 ottobre.

Companion App FIFA 21, quando sarà disponibile?

C’è ovviamente roba da fare anche per quei videogiocatori di FIFA 21 che non hanno attivo alcun abbonamento a EA Play. La Web App, resa disponibile a partire dalla giornata di ieri, consente infatti di cominciare a gestire il proprio club su Ultimate Team. E le novità non terminano di certo qui.

Sempre in materia di controllo delle attività della propria squadra nella modalità di gioco di FIFA 21 è pronta ad arrivare un’altra feature parecchio usata dai fan. Parliamo della Companion App, l’applicazione per dispositivi Android e iOS. L’intenzione di Electronic Arts è quella di rilasciarla nel corso delle prossime ore, e avviare quindi anche in questo caso la marcia d’avvicinamento all’uscita del gioco completo.

Per celebrare l’evento, non mancheranno premi randomici all’interno della stessa, tra pacchetti bonus con cui cominciare a costruire la squadra e crediti che rimpingueranno le finanze in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

Non è stata annunciata una data effettiva per l’avvio dei giochi per quanto concerne la Companion App di FIFA 21. Tutto quello che si sa è che il rilascio dovrebbe avvenire tra l’1 e il 2 ottobre. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti, che potrebbero avvenire proprio nella giornata odierna.