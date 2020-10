Per quanto non si conosca ancora ufficialmente la data di uscita dell’iPhone 12, del melafonino continuano a giungere numerose indiscrezioni. Sembra sia dato per scontato che il rilascio della nuova generazione avvenga il prossimo 13 ottobre ma il colpo di scena odierno riguarda il numero di esemplari che vedremo prossimamente sul mercato. Questi non sarebbero più 4, come più volte vociferato, ma ben 5.

Gli iPhone 12 dovevano essere 4 stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, più precisamente l’iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e l’iPhone 12 mini. Ora il noto sito tedesco Winfuture ha appena parlato di un quinto esemplare che dovrebbe essere anche il più economico di tutti, anche se non ne è nota ancora la nomenclatura esatta.

Proprio perché dal prezzo particolarmente basso, il quinto degli iPhone 12 dovrebbe beneficiare di una scheda tecnica decisamente meno accessoriata di quella dei colleghi maggiori. Questo modello punterebbe tuttavia ad un design particolarmente accattivante, almeno per la nuance impiegate. I colori per questo melafonino alla portata di più tasche sarebbero ben sei ossia nero, blu, bianco, corallo, giallo e rosso. Le versioni di memoria per questo dispositivo sarebbero 3 e dunque da 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Di contro alla varietà dell’iPhone 12 economico, i modelli più costosi non saranno così variopinti ma piuttosto arriveranno sul mercato solo in bianco, nero e argento. Secondo quanto trapelato sempre dalla fonte tedesca, le varianti di memoria saranno sempre tre pure in quest’ultimo caso e dunque da 64, 128 e 256 GB. Naturalmente tutte le attuali anticipazioni non hanno nessun carattere di ufficialità e ogni dettaglio hardware qui riportato dovrà essere confermato al momento del lancio dei dispositivi. Per quanto riguarda la data di presentazione dei melafonini, se confermato il reveal del 13 settembre, l’annuncio dell’evento potrebbe giungere davvero da un momento all’altro con gli inviti certamente virtuale di presentazione.