I nuovi episodi di The Good Doctor 4 debutteranno negli Usa il prossimo 2 novembre mentre per la messa in onda italiana, ancora su Rai2, dovremo attendere il prossimo mese di gennaio, salvo slittamenti. Freddie Highmore e i suoi sono a lavoro sul set ormai dall’inizio di questo mese dopo un primo stop dovuto ad alcuni problemi con i test ma da allora tutto sembra filare liscio e gli attori si sono mostrati alle prese con i loro rispettivi impegni sul set mostrando i personaggi a “due velocità”.

Se da una parte Shaun Murphy (Freddie Highmore), il dottor Marcus Andrews (Hil Harper) e il dottor Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) sembrano impegnati con un complicato intervento in sala operatoria, dall’altra ci sono la dottoressa Claire Browne (Antonia Thomas) e la dottoressa Audrey Lim (Christina Chang) con l’equipaggio che sembra proprio ad evitare i contagi in piena pandemia.

Non è la prima volta che la dottoressa Lim è vestita in questo modo sul set perché proprio in uno degli episodi della seconda stagione si è trovata nel bel mezzo di un’emergenza dovuta ad un virus arrivato e diffusosi subito in pronto soccorso, lei stessa ha rischiato di morire per questo e la sua storia la rende forse un po’ immune, almeno se parliamo di sceneggiatura, ad un altro caso simile. A chi toccherà quindi affrontare da vicino i risvolti di una pandemia mondiale quando The Good Doctor 4 tornerà in onda?

Al momento non abbiamo altri indizi a riguardo ma presto dovrebbero essere rilasciati i primo promo e le foto ufficiali della première, fino ad allora possiamo solo continuare a spiare e seguire i protagonisti sui social.

Le riprese dei nuovi episodi dovrebbero andare in onda fino a maggio ma non si conosce ancora il numero di episodi previsti per questa stagione alla luce dello slittamento della messa in onda rispetto alla solita programmazione.