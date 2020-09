“Come si guarisce in un mondo sottosopra?”. A questa domanda dovrà trovare risposta Shaun quando The Good Doctor 4 tornerà in onda con una première dedicata proprio all’emergenza Coronavirus che ha ucciso migliaia di persone in tutto il mondo e che ci ha messo tutti in standby, produzioni delle serie tv comprese. Dopo tanta fatica, il cast del medical drama con Freddie Highmore è tornato sul set per mettere insieme i nuovi episodi della quarta stagione la cui messa in onda ha finalmente una data ufficiale: il 2 novembre.

ABC ha comunicato qualche ora fa che bisognerà pazientare ancora un mese e mezzo prima di vedere i nuovi episodi della serie in cui Shaun e i suoi dovranno combattere con la pandemia che entrerà di fatto nelle loro vite come un virus letale da cui prendere le distanze. Non si capisce bene se l’arrivo del Coronavirus sia poi sviscerato negli episodi successivi come nuova condizione per vivere e affrontare il loro lavoro in clinica oppure se durerà solo il tempo della première, ma i fan non stanno più nella pelle soprattutto dopo questa lunga astinenza.

Ecco il poster di The Good Doctor 4:

Nella sinossi ufficiale rilasciata da ABC si legge: Il dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo con autismo e sindrome del savant, continua a usare i suoi straordinari doni medici presso l’unità chirurgica del St. Bonaventure Hospital. Man mano che le sue amicizie si approfondiscono, Shaun continua ad affrontare il mondo degli appuntamenti e delle relazioni romantiche e lavora più duramente che mai, navigando nel suo ambiente per dimostrare ai suoi colleghi che il suo talento di chirurgo salverà vite umane.

Chi ha seguito la terza stagione ha ancora negli occhi lo sconvolgente finale andato in onda in Italia mercoledì scorso su Rai2 e, quindi, sa bene che l’intero cast dovrà fare i conti con l’uscita di scena del dottor Melendez non solo a livello lavorativo ma anche personale (vedi Claire e la dottoressa Lim). Dall’altra parte, invece, Morgan continuerà a lottare contro la sua malattia per non rinunciare al suo sogno. Ci riuscirà?