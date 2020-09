Call of Duty Modern Warfare – soft reboot del celebre sparatutto – e il “cugino” CoD Warzone continuano a macinare grandi numeri su PC, PlayStation 4 e Xbox One in attesa del lancio del prossimo capitolo della saga FPS, quel Call of Duty Black Ops Cold War in uscita il prossimo mese di novembre. Soprattutto la Battle Royale di Activision è costantemente in cima nella classifica dei videogiochi più gettonati del momento, proponendosi come la visione in salsa CoD di un genere portato alla ribalta dai ragazzi di Epic Games e il loro Fortnite.

A fronte di un successo tanto travolgente su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, non dovrebbe stupire che il team di sviluppo stia seducendo fan e curiosi con nuovi contenuti, arrivati solo nella giornata di ieri – 29 settembre 2020 – con la Stagione 6 di CoD Warzone e di Modern Warfare. Contenuti che, come da tradizione per l’esperienza sparacchina plasmata dai talentuosi sviluppatori di Infinity Ward, si accompagnano pure ad un nuovo Season Pass ricco di ricompense sia gratuite che a pagamento. In questo articolo andremo allora a scoprire insieme quali sono gli oggetti messi a disposizione degli utenti e quale livello è necessario per sbloccarli, partendo da quelli gratis:

Livello 1: Viaggiatore, Progetto raro per il fucile tattico Echo

Livello 6: 100 Punti COD

Livello 11: Pacchetto brani da guerra MW, brano per veicoli epico

Livello 15: SP-R 208, nuovo fucile tattico

Livello 21: Chirottero, ciondolo per le armi raro

Livello 24: Oophaga, progetto epico per fucile d’assalto Juliet

Livello 28: Pacchetto brani da guerra Hip Hop, brano per veicoli leggendario

Livello 31: AS-VAL, nuovo fucile d’assalto

Livello 34: Sguardo della furia, biglietto da visita leggendario

Livello 37: Paralisi, emblema epico

Livello 39: Dal profondo, skin veicolo epica

Livello 44: Pacchetto brani da guerra Black Ops, brano per veicoli epico

Livello 48: 100 Punti COD

Livello 55: Anqa, progetto leggendario per fucile tattico Delta

Livello 61: Ossidato, orologio leggendario

Livello 64: Pacchetto brani da guerra EDM, brano per veicoli leggendario

Livello 67: Mansa, emblema epico

Livello 72: Anima demoniaca, adesivo raro

Livello 77: Nemico del mio nemico, biglietto da visita leggendario

Livello 81: Rottweiler, progetto leggendario per fucile d’assalto Foxtrot

Livello 84: Pupsik, ciondolo per le armi epico

Livello 88: Cripta, spray epico

Livello 94: Terzo occhio, emblema leggendario

Livello 98: 100 Punti COD

Per quanto riguarda quelli a pagamento, saranno rilasciati gradualmente, e sono elencati sul sito ufficiale di CoD Warzone da Activision. Anche voi non vedere l’ora di collezionarli tutti?