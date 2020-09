Per alcuni, Call of Duty Warzone può essere definita come la risposta di Activision a Fortnite e Apex Legends. D’altronde, come ormai già saprete, si tratta di fatto di una Battle Royale reinterpretata secondo i dogmi della celebre saga sparacchina di CoD, che riprende per l’appunto il genere portato al successo da Epic Games nell’universo dell’FPS più celebre e venduto dell’intero panorama videoludico.

Una scommessa che il publisher americano ha sicuramente vinto, considerando che il titolo è giocatissimo su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, PlayStation 4 e Xbox One -, e si prepara a sbarcare a fine anno anche sulle console di nuova generazione targate Sony e Microsoft, le attesissime PS5 e Xbox Series X – in uscita rispettivamente il 19 e il 10 novembre 2020. E se è vero che il successo non si è fatto attendere, allo stesso modo il team di sviluppo prosegue per la sua strada, andando ad arricchire l’esperienza di Call of Duty Warzone con il susseguirsi delle stagioni. Così da mantenere sempre alto l’interesse del pubblico.

Proprio oggi, 29 settembre, parte allora la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e del “cugino” Call of Duty Modern Warfare, per cui Activision e Infinity Ward hanno rilasciato il primo trailer in italiano, visibile poco più in alto in questo stesso articolo. Come da tradizione, anche la sesta season introduce diverse novità, che ora andremo a scoprire insieme. Prima di tutto, tra i nuovi contenuti segnaliamo il fucile da cecchino SP-R208 e il fucile d’assalto AS-VAL per i possessori del Pass Stagionale, oltre alla modalità Armored Royale. Quest’ultima, vede ogni team entrare in partita su un mezzo corazzato con un gran numero di piastre e una mitragliatrice pesante. Non manca neppure l’arrivo della metropolitana, che può essere sfruttata per i viaggi rapidi e per spostarsi sulla grande mappa di gioco.

Con la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e di Modern Warfare gli appassionati potranno accedere anche a diverse mappe extra, ovvero Station (Scontro), Verdansk Riverside (Guerra Terrestre), Mialstor Tank Factory (6v6) e Broadcast (6v6), oltre alla modalità Killstreak Confirmed. A chiudere, è stato confermato anche l’evento di Halloween Haunting of Verdansk in programma dal 20 ottobre al 3 novembre.