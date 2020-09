Il concerto di Elisa a Udine è rinviato. L’artista di Monfalcone ha dovuto annunciare che il live in programma per il 3 ottobre non potrà tenersi a causa delle condizioni meteo avverse, confermando lo show per il 10 ottobre.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data, mentre per coloro che non potessero partecipare è possibile rivendere il biglietto nei circuiti autorizzati. Disponibile anche il servizio di cambio nominativo, che si può effettuare presso i punti vendita di acquisto o sulla piattaforma di vendita TicketOne.it.

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro e non oltre il 1° ottobre, consegnando gli originali presso il punto vendita autorizzato in cui è stato effettuato l’acquisto. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it o al numero 892.101.

A dare l’annuncio del rinvio è stata proprio l’artista, che ha scherzato sul meteo e sulla nuova data decisa per il concerto:

“A causa di un nuvolone di Fantozzi che si è poggiato su di noi per un’intera settimana il concerto a Udine del 3 ottobre è ufficialmente spostato al 10 ottobre, sempre alle ore 17.00.Mi raccomando non tirate pacchi per tre motivi: 1) Il 10 è il compleanno di mia madre la Silva divinah e dobbiamo cantarle happy birthday Divinah. 2) Ci rimarremmo troppo male. 3) Per Voi in questo piccolo tour abbiamo sfidato le intemperie e le avversie tra forti venti, freddo da batter le brocche, blackout elettrici, ritornelli cantati a cappella col megafono e pioggia battente…”

Continua, non senza difficoltà, il tour che Elisa ha voluto dedicare alla sua crew, rimasta ferma per mesi a causa dell’emergenza Covid. Il ricavato di questi concerti, organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid, saranno quindi devoluti in favore del suo gruppo. La stessa sorte di Udine era toccata anche a Ferrara. Il primo dei due era stato portato a termine dopo un lungo blackout che l’aveva vista costretta a cantare col megafono per intrattenere i fan in attesa che la situazione tornasse alla normalità.