Molto presto una collaborazione tra Justin Bieber e Justin Timberlake. I due artisti sono finiti in studio di registrazione insieme, probabilmente per un nuovo progetto che riguarda il prossimo album dell’artista di Can’t Stop The Feeling, fermo al 2018.

Non solo Justin Bieber ma anche Timbaland, Hitboy, Ty Dolla $ign con Justin Timberlake, segno che qualcosa bolle in pentola. I dettagli, per il momento, sono ridotti al minimo anche se sembra certo che si tratti del nuovo album di Timberlake, dopo due anni da Man Of The Woods.

Stando alle ultime indiscrezioni, Timberlake dovrebbe essere diventato padre per la seconda volta qualche mese fa, tenendo segreta la gravidanza della moglie Jessica Biel che l’ha reso padre per la prima volta qualche anno fa. La notizia non è stata confermata dai genitori ma da un amico del papà, Lance Bass. L’ex NSYNC non ha però rivelato altri particolari sul bebè che sembra però essere davvero carino.

Sul fronte Justin Bieber, si attende un album per la fine del 2020 che darà un seguito naturale a Changes, pubblicato alla fine di gennaio e presentato in un documentario che ha destinato all’esclusiva YouTube. Dall’album ha estratto anche il singolo Yummy, che ha dedicato alla moglie Hailey Baldwin.

L’artista canadese è appena tornato con il nuovo singolo Holy, che ha condiviso con Chance The Rapper. Il brano è anche un motivo per stare vicino ai suoi fan in questi tempi duri: 250mila dollari del ricavato saranno infatti devoluti in beneficenza e a supporto di coloro che stanno affrontando un momento di difficoltà.

Negli ultimi mesi, Justin Bieber aveva anche spiegato di essere affetto dalla Malattia di Lyme, motivo per il quale aveva dovuto rinunciare ad alcuni dei concerti del tour dedicato a Purpose. In merito all’annullamento delle date si erano dette tante cose, comprese le voci sull’abuso di sostanze che aveva voluto smentire.