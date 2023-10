Le rivelazioni di Britney Spears sull’aborto sono rimbalzate sulle principali testate internazionali fino a quelle italiane, con evidenti conseguenze per Justin Timberlake. Tutto è iniziato su People, dove sono comparsi alcuni estratti del libro The Woman In Me.

La relazione tra le due popstar durò dal 1999 al 2002. In quel tempo Britney Spears era follemente innamorata della voce di Cry Me A River, e a tal proposito scrive: “Ho amato tantissimo Justin, e ho aspettato il giorno che avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto“.

Tuttavia Timberlake non avrebbe avuto la stessa prospettiva di vita della consorte, come la stessa Lolita del pop racconta: “Non era contento della gravidanza. Diceva che non eravamo pronti ad avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani“.

Quindi Justin Timberlake avrebbe indotto la compagna ad abortire, un momento che Britney Spears ricorda come “una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto in vita mia”. Le rivelazioni hanno fatto il giro del mondo e ora, come spesso accade a seguito delle notizie di una certa risonanza, sui canali social di Justin Timberlake si sono scatenati i commenti.

I social contro Justin Timberlake

“Qualcuno disattivi i commenti“, scrive un utente sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram da Justin Timberlake. Il motivo è tutto nelle rivelazioni riportate da People dal nuovo libro di Britney Spears: gli utenti dei social si sono riversati sui profili dell’ex Nsync, soffocando il plauso che ogni giorno arriva dai fan.

“Svergognare una donna in pubblico per oltre un decennio quando aveva abortito un bambino per te, che schifo”, scrivono, oltre a vari: “Non sei un uomo“ e “vergognati”.

“L’hai costretta ad abortire poi hai fatto un sacco di soldi distruggendo la sua immagine con Cry Me A River. Il karma sta arrivando”. Cry Me A River, infatti, è una struggente canzone d’amore scritta dopo la fine della relazione con Britney Spears.

