Nelle più belle canzoni di Justin Timberlake c’è tutto il talento di un artista che ha saputo costruire una propria carriera individuale dopo l’esordio in una realtà di gruppo. Lo abbiamo detto anche per Phil Collins: quando c’è ispirazione e creatività, l’artista e il mondo scalpitano. Così dopo gli ‘Nsync, Justin Timberlake ha continuato a produrre musica dimostrando la sua grande capacità di parlare al pubblico con il linguaggio del pop e la raffinatezza dell’r’n’b.

Cry Me A River (2002)

La storia di Cry Me A River è indissolubilmente legata a quella di Britney Spears. Justin Timberlake scrisse questo brano per vomitare tutta la sua frustrazione per la fine della relazione con la Lolita del pop. Ancora oggi è considerata una delle sue canzoni più belle.

Rock Your Body (2003)

Inizialmente Rock Your Body era destinata a Michael Jackson, ma il legame con il king of pop rimase anche dopo la pubblicazione di Justin Timberlake. Mentre l’ex ‘Nsync si esibiva al Super Bowl insieme a Janet Jackson, Timberlake strappò il vestito alla collega. La mossa era concordata, ma per un difetto tecnico la Jackson rimase a seno nudo in diretta internazionale.

SexyBack (2006)

Ogni popstar ha il suo pezzo catchy. Quando si parla di Justin Timberlake, SexyBack è uno dei tanti: il brano ha un basso e una cassa pulsanti ed è accompagnato da un testo ammiccante, impreziositi da filtri che rendono la voce distorta e sempre più presente.

What Goes Around… Comes Around (2007)

What Goes Around… Comes Around è uno dei grandi classici di Justin Timberlake, il cui successo viene premiato ai Grammy Awards come miglior performance vocale maschile.

Love Never Felt So Good (2014)

Love Never Felt So Good è un brano di Michael Jackson registrato nel 1980. Nel 2014 è uscita la Remix Version in cui il king of pop duetta con Justin Timberlake, che non ha mai nascosto che la sua fonte di ispirazione sia sempre stata proprio Jackson.

