C’è anche Elodie tra i coach di The Voice Senior. Il programma andrà in onda a partire da novembre, con la conduzione di Antonella Clerici. Già annunciata la presenza di Al Bano Carrisi, al quale dovrebbe aggiungersi quella della figlia minore Jasmine.

I giochi per il banco dei coach sono ancora aperti e mancano le conferme ufficiali dei diretti interessati, facendo eccezione per quella di Al Bano che aveva dichiarato personalmente di essere impegnato come giudice del programma di prossimo avvio.

Il programma rappresenta una sorta di spin-off della versione originale dello show, nella quale sono presenti le poltrone dei coach e le Blind Auditions, nelle quali i coach sentiranno unicamente la voce del concorrente che desidera partecipare al gioco.

Per la prima volta nella storia della Rai, The Voice Of Italy approda sulla prima rete dopo una lunga serie di insuccessi collezionati fino all’ultima edizione che ha condotto Simona Ventura, con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan come giudici.

Questa sarà la stagione di debutto su Rai1 ma anche quella degli over 60, categoria da sempre bandita dai talent. La novità sarà battezzata sulla prima rete della Rai e con la conduzione di Antonella Clerici, tornata in pista dopo un anno di stop e con un nuovo programma del mezzogiorno di Rai1 che ha sostituito La Prova Del Cuoco, negli ultimi anni affidata a Elisa Isoardi.

Se Al Bano è rimasto fermo a causa dell’emergenza Covid, Elodie ha invece trascorso un’estate all’insegna della musica seguita alla partecipazione al Festival di Sanremo in Andromeda. L’artista è stata una delle regine della rotazione radiofonica con il brano Guaranà. Ancora rinviati, invece, i concerti dedicati all’ultimo album This Is Elodie che ha presentato prima dell’ultima partecipazione al Festival di Sanremo. I live annunciati sono rimandati al 2021, con un nuova data che si aggiunge al calendario.