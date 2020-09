Il regista Steven Soderbergh sta lavorando a un nuovo film intitolato No Sudden Move. Le riprese – secondo le ultime indiscrezioni – sono recentemente iniziate a Detroit. Il cineasta ha deciso di radunare un super cast che comprende anche Benicio Del Toro e Don Cheadle.

No Sudden Move è un thriller ambientato a Detroit nel 1955. Alcuni criminali di poco conto vengono reclutati per rubare un misterioso documento. Il piano fallisce miseramente e i malviventi che compongono questo team decidono di indagare, infiltrandosi nelle complesse dinamiche di una città dilaniata dalla criminalità. I protagonisti scoprono che i committenti nascondono qualcosa.

Steven Soderbergh (da Wikimedia Commons).

Il cast di questo nuovo lungometraggio è composto da alcuni volti noti del grande e piccolo schermo, tra cui Benicio Del Toro (attore Premio Oscar conosciuto anche per Traffic, 21 Grammi e Soldado), Don Cheadle (Ocean’s Eleven e Avengers: Endgame), David Harbour (Stranger Things, Hellboy e Black Widow), John Hamm (Mad Men), Ray Liotta (Storia Di Un Matrimonio), Brendan Fraser, Kieran Culkin, Amy Seimetz, Noah Jupe e Julia Fox.

David Harbour.

La sceneggiatura di No Sudden Move è stata scritta da Ed Solomon, già sceneggiatore di Now You See Me e Now You See Me 2. Dietro la macchina da presa troviamo invece Steven Soderbergh. Il cineasta è particolarmente conosciuto per aver diretto La Truffa Dei Logan, Contagion, Ocean’s Eleven e Traffic (con cui vinse il Premio Oscar come Miglior regista). L’ultimo suo film arrivato sul grande schermo è stato Panama Papers (2018).

Non è ancora stata annunciata la data d’uscita di No Sudden Move. Secondo le prime informazioni, il lungometraggio giungerà nel corso del 2021 su HBO Max, servizio streaming on demand statunitense. Ancora nessun dettaglio in merito alla distribuzione nel mercato italiano.