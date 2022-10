Flesh and Blood approda su Rai3 in due serate, il 6 e 7 ottobre in prima visione assoluta: si tratta del thriller televisivo britannico in quattro episodi trasmesso in anteprima da ITV nel Regno Unito nel febbraio 2020 e ora in onda in Italia in due parti.

Flesh and Blood è stata girata nel villaggio costiero di Pevensey Bay, in Inghilterra, e vanta un cast corale composto da Imelda Staunton, prossima interprete della Regina Elisabetta II nelle stagioni 5 e 6 di The Crown, Francesca Annis, Stephen Rea, Russell Tovey, Claudie Blakley. Scritta da Sarah Williams e diretto da Louise Hooper, la miniserie è un dramma familiare a tinte noir, in cui la fanno da padrone intrighi, bugie e misteri.

La trama di Flesh and Blood inizia quando la benestante Vivien (Francesca Annis), rimasta vedova di recente, annuncia il suo nuovo amore per Mark (Stephen Rea): la notizia lascia sconvolti i tre figli della donna, Helen (Claudie Blakley), Jake (Russel Tovey) e Natalie (Lydia Leonard), ma ancor più sorprendente per loro è il fatto che la madre intenda vendere la casa di famiglia. L’improvvisa e sospetta comparsa di tale Mark nella vita di Vivien, spinge i tre figli ad allearsi per capire chi sia e quale segreto nasconda. Anche la vicina di casa Mary (Imelda Staunton), una vecchia amica di famiglia da sempre vicina a Vivien e ai suoi figli, inizia ad interessarsi da vicino all’evoluzione del nuovo rapporto sentimentale della donna. A movimentare il tutto c’è il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia: cosa avrà portato a questa tragedia?

La prima stagione di Flesh and Blood è composta da quattro episodi, in onda su Rai3 in due parti il 6 e 7 ottobre. Nonostante nel Regno Unito la serie sia stata un successo e abbia lasciato delle trame aperte nell’ultimo episodio, non è stata successivamente rinnovata da ITV per una seconda stagione.

