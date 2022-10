Con il finale di Flesh and Blood in onda su Rai3 il 7 ottobre, termina in soli due appuntamenti la programmazione della miniserie inglese di ITV con protagonisti Imelda Staunton (prossima protagonista di The Crown 5), Francesca Annis, Claudie Blakley e David Bamber.

La prima stagione di Flesh and Blood è composta da quattro episodi: Rai3 li ha suddivisi in due prime serate, in onda il 6 e 7 ottobre. Il finale di Flesh and Blood, con gli episodi 3 e 4, va in onda stasera a partire dalle 21.20, anche in diretta streaming su Raiplay, dove sarà successivamente possibile rivedere l’intera miniserie on demand.

Nel secondo ed ultimo appuntamento con Flesh and Blood, le tensioni familiari aumentano considerevolmente: nel terzo episodio la continua sfiducia dei figli inizia a mettere a dura prova la relazione di Vivien con Mark. Nel frattempo Natalie lotta per affrontare la sua situazione, mentre Jake scopre un oscuro e inquietante segreto sul passato del nuovo compagno della madre. Nel quarto ed ultimo episodio, Vivien cerca di respingere le paure dei suoi figli, ma anche nella sua mente iniziano ad insinuarsi seri dubbi.

Il finale di Flesh and Blood lascia alcuni spiragli nella trama per una potenziale prosecuzione con una seconda stagione: il colpo di scena finale col classico cliffhangher ha fatto pensare sin da subito che questo thriller familiare fosse destinato a continuare, ma dal 2020 ad oggi non è stata ancora realizzata una seconda parte, né è arrivato alcun comunicato ufficiale sul rinnovo del format da parte dell’emittente britannica ITV, che ha trasmesso la prima stagione ormai oltre due anni fa, nel febbraio 2020. Complice la pandemia che ha stroncato molte produzioni dopo una o due stagioni, di un eventuale Flesh and Blood 2 non si sono avuti aggiornamenti. Al momento, dunque, la serie deve ritenersi cancellata.

