Arriva una novità in Italia con la consegna senza fretta Amazon. Di che cosa si tratta, quali sono le sue condizioni e a che cosa da diritto? Il servizio è dedicato ai soli utenti Amazon Prime (non per gli account in prova o business) e potrebbe essere particolarmente gettonato perché è associato ad un buono in regalo da utilizzare sugli acquisti.

La consegna senza fretta Amazon è pensata, come intuibile dal suo stesso nome, per chi non ha particolare urgenza di ricevere un pacco. Rispetto alla sola giornata lavorativa per la spedizione garantita ai clienti Prime, il servizio nuovo di zecca comporta che il pacco arrivi in circa 4 giorni lavorativi ma i tempi in questione potrebbero anche allungarsi oltre (nei termini e condizioni dello store si parla anche di 14 giorni).

Il periodo di validità del servizio è per il momento limitato fino al prossimo 12 novembre. Prima che scada la promozione sarà dunque possibile approfittarne. Per usufruirne bisognerà per selezionare il metodo di consegna all’interno del carrello dell’utente. Va chiarito che non tutti i prodotti dello store possono essere consegnati a queste condizioni ma solo la merce venduta e spedita da Amazon ad esclusione dei buoni regalo e articoli inseriti in categorie come Prima infanzia, Salute e Cura della Persona, Alimentari ma anche sigarette elettroniche e loro ricariche. altra limitazione da tenere in considerazione: il valore del singolo oggetto acqustato dovrà essere superiore a 10 euro.

Accettando la consegna senza Fretta Amazon e dunque dovendo attendere di più per ricevere un pacco, cosa ci guadagna l’utente finale? In palio c’è un buono da 1 euro sul singolo acquisto effettuato, da spendere su un ordine successivo. Anche quest’ultimo potrà essere speso solo su prodotti venduti e spediti da Amazon, fatta eccezione per quelli delle categorie su proposte. Il voucher ha una validità però limitata e andrà consumato perentoriamente entro l’8 gennaio 2021. Tutti i termini e le condizioni del servizio sono presenti sul sito ufficiale Amazon.