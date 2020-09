Arriva un nuovo Professor T., stavolta inglese. Sono appena iniziate le riprese della nuova serie investigativa di ITV in sei episodi, che sarà interpretata da Ben Miller, Frances de la Tour, Emma Naomi e Barney White.

Basata sull’omonima serie belga di successo, di cui esiste anche un remake tedesco, Professor T. nella versione inglese è ambientata nella splendida cornice di una delle più prestigiose istituzioni culturali del mondo, l’Università di Cambridge, che è anche una meravigliosa opera d’architettura che definisce il panorama per cui è celebre la “città delle guglie”.

Protagonista è l’eccentrico ma estremamente acuto professore di criminologia Jasper Tempest, interpretato da Ben Miller, che soffre di disturbo ossessivo compulsivo ed è tormentato da un passato doloroso. Frances de la Tour interpreta il ruolo dell’estrosa ma prepotente madre di Jasper, Adelaide, mentre l’esordiente Emma Naomi veste i panni dell’ispettore detective Lisa Donckers e Barney White quelli del suo compagno di lavoro Dan Winters. Faranno parte del cast in ruoli minori anche Andy Gathergood, Sarah Woodward e Juliet Aubrey.

La serie parte con il protagonista che si ritrova involontariamente coinvolto nel ruolo di consulente della polizia nonostante il suo interesse per il crimine sia puramente accademico: il Professor T. collabora con gli agenti quando Diana Tyson (Elizabeth Kate Back) viene violentemente aggredita nel campus universitario in cui insegna. La poliziotta Lisa Donckers (Emma Naomi) sospetta che l’aggressione sia molto simile ad un episodio avvenuto anni prima e, essendo stata a sua volta una studentessa del Professor T., pensa di chiedere il suo aiuto nelle indagini. Pur prezioso nella sua collaborazione con la polizia per le sue intuizioni e la sua conoscenza delle dinamiche criminali, il grande difetto del Professor T. è il suo comportamento fuori dalle righe e una mente che lo porta fantasticare sulle persone che lo circondano facendo sogni bizzarri.

Il protagonista Ben Miller si è detto certo del successo della serie presso il pubblico inglese perché “il Professor T ha tutto: omicidi intriganti, guglie sognanti e un cast di personaggi indimenticabili, ognuno con i propri affascinanti segreti. Non serve essere un professore di psicologia criminale per sapere che il pubblico di ITV lo adorerà“.

La serie è diretta dal famoso regista belga Dries Vos, prodotta da Robin Kerremans e Dimitri Verbeek e prodotta dai creatori di Eagle Eye Walter Iuzzolino e Jo McGrath. PBS la distribuirà nel Nord America e Beta Film nel resto del mondo.

In Italia la serie originale, di produzione belga, è stata trasmessa su La7, mentre il suo remake tedesco è in onda su Rai2 ogni giorno alle 17.00. Ulteriori adattamenti di prossima produzione sono previsti negli Stati Uniti, in Danimarca e anche in Italia.