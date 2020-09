Torna in onda La Porta Rossa, la fiction di Rai2, vera rivelazione della stagione televisiva 2016-2017. In attesa di vedere la terza stagione, confermata ma non ancora in produzione, Rai Premium trasmetterà le repliche del primo ciclo di episodi a partire dalla serata del 28 settembre.

Lino Guanciale interpreta l’ispettore Leonardo Cagliostro, un uomo impulsivo, arrogante e restio a seguire gli ordini. Mentre è sul punto di incastrare un pericoloso narcotrafficante, rimane ucciso in modo misterioso. All’uomo viene data la possibilità di tornare in vita sotto forma di fantasma al fine di scoprire chi siano assassino e mandanti del suo omicidio. In questa missione terrena si serve dell’aiuto della giovane medium Vanessa. La fiction è ambientata a Trieste ed è stata creata e diretta da Carmine D’Elia.

La Porta Rossa andrà in onda su Rai Premium con un episodio a settimana, in seconda serata alle 23:00. Al momento il canale 25 del digitale terrestre ha in programma solo la prima stagione in replica.

Si parte dall’episodio 1×01, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale:

Il commissario Leonardo Cagliostro, alla ricerca di un pericoloso narcotrafficante, viene ucciso durante un’operazione della polizia in solitaria. Nei momenti successivi allo sparo, però, Cagliostro non attraversa la “porta rossa” che separa la vita dalla morte. Sulla soglia, infatti, ha una visione del futuro in cui sua moglie Anna viene minacciata dal suo stesso assassino e decide di intervenire per salvarle la vita.

Nel cast, oltre Guanciale anche Gabriella Pession nel ruolo di Anna, Valentina Romani è Vanessa; Fausto Maria Sciarappa è Valerio Lorenzi; Antonio Gerardi interpreta Stefano Rambelli; Elena Radonicich è Stella Mariani; Ettore Bassi è Antonio Piras; Gaetano Bruno è Diego Paoletto; e Cecilia Dazzi nel ruolo di Eleonora Pavesi.

La Porta Rossa 3 è stata confermata nel marzo 2019, a seguito dei buoni ascolti riportati dopo la messa in onda della seconda stagione. La Film Commission del Friuli Venezia Giulia aveva annunciato che le riprese avrebbero avuto luogo nel 2020 proprio a Trieste, la città che ha ospitato finora tutte le avventure di Leonardo Cagliostro. Tuttavia, causa Covid-19 e le riprese de L’Allieva 3 slittate all’estate 2020, La Porta Rossa 3 dovrà attendere ancora.

Per Lino Guanciale si tratta di un’eccezione, dopo quella per L’Allieva; l’attore ha infatti sempre dichiarato di non andare mai oltre la seconda stagione di una fiction, a meno che la storia o il personaggio non lo richieda.

Appuntamento quindi con le repliche de La Porta Rossa dal 28 settembre alle 23:00 circa.