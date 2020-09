Era stato preannunciato e ora ce n’è conferma: la beta EMUI 11 si sta diffondendo in queste ore in Europa per 4 smartphone Huawei. Ieri era stata la volta della Turchia, oggi della Germania e non è da escludere che nelle prossime ore l’apertura della fase di test riguardi anche l’Italia.

Un poker di smarphone Huawei del segmento dei top di gamma ha la possibilità di partecipare proprio alla fase sperimentale. Si tratta del Huawei P40, del P40 Pro e ancora del P40 Pro +, ma pure del Mate 30. Come annuncia il sito Huawei Blog, tutti i possessori dei device appena menzionati con Huawei ID tedesco possono aderire al programma. Naturalmente si tratta di una fase di test chiusa ad un numero limitato di persone, non più di qualche centinaio. Chi vorrà dunque partecipare a questo prezioso momento di ulteriore sviluppo non dovrà tergiversare per il rischio di restarne fuori.

La fase di aggiornamento beta EMUI 11, così come si apprende dalla fonte tedesca, dovrebbe durare ben svariate settimane e dunque concludersi il prossimo 15 novembre. Come è logico, il successivo rilascio finale dello stesso pacchetto software non potrebbe mai giungere prima del 16 novembre. Anzi sarebbe più verosimile credere che la release ufficiale e valida per tutti non arriverà prima del mese di novembre: gli sviluppatori dovranno in effetti avere il tempo di mettere in pratica tutti i feedback dei tester per garantire la migliore esperienza software possibile.

Come pure già accennato, dopo il passo compiuto nella vicina Germania, ci si attende che la partecipazione alla beta EMUI 11 sia presto garantita pure in Italia, almeno per i 4 modelli di smartphone Huawei protagonisti dello stesso passaggio in alcune zone d’Europa. Qualsiasi novità in questa direzione sarà prontamente comunicata su queste pagine all’occorrenza. I possessori dei dispositivi del brand cinese possono dormire sonni tranquilli.