Quello di Fortnite è un successo senza precedenti nel panorama dei videogiochi online. Lo shooter multiplayer di Epic Games è infatti riuscito a spegnere la sua terza candelina ancora sulla cresta dell’onda, grazie ad una Battaglia Reale giocatissima e dai server sempre assai affollati su un po’ tutte le piattaforme in commercio. Nonostante la diatriba legale con i colossi Apple e Google – che hanno portato addirittura al ban del gioco su dispositivi iOS e Android -, gli appassionati restano fedeli al progetto, che ha saputo conquistare un po’ tutti e “contaminare” settori anche lontanti da quello squisitamente videoludico.

Il merito fa certamente al team di sviluppo americano, che periodicamente aggiorna Fortnite Battle Royale con sfide mai viste, eventi speciali ed oggetti cosmetici da collezionare. Senza dimenticare le tante collaborazioni con altri franchise popolari, come ad esempio quella con Marvel per portare in game i suoi celebri supereroi – tramite skin dedicate. Nelle ultime ore poi, i fan sono impegnati nella ricerca e cattura di Flopper, vale a dire quello che la stessa Epic ha definito il pesce più raro dell’intero videogame sparacchino. Da quello che sappiamo – e abbiamo sperimentato sul campo di battaglia – esistono vari modi e tecniche per fare vostro il pesce di Mida.

Il primo, ad esempio, consiste nel visitare l’Autorità e posizionarsi in uno dei laghetti circostanti. Si tratta del luogo più adatto per la ricerca, in quanto Flopper è stato spesso avvistato dai giocatori da queste parti, come mostra il video poco più in alto in questo stesso articolo, condiviso su YouTube dal canale OrangeGuy. Per pescare il pesce raro, è prima di tutto necessario disporre di una canna da pesca con un amo adatto, mentre arpione e armi da fuoco non avranno alcun effetto. Badate bene che Flopper in Fortnite ha una probabilità di apparizione molto bassa, pari all’1%: questo significa che la sfida non è adatta ai gamer meno pazienti e con poco tempo a disposizione. Una volta entrato in vostro possesso, Flopper vi permetterà di ottenere armi leggendarie nell’inventario in qualsiasi momento.