Che Fortnite sia un vero e proprio fenomeno videoludico – e non – non è di certo un segreto. Nato nel 2017 come un banale shooter con elementi da tower defense, il titolo di casa Epic Games ha saputo poi evolversi e sposare gli umori dei player, abbracciando una modalità Battle Royale che, a distanza di più di tre anni, continua a calamitare le attenzioni di milioni di appassionati. Il merito va naturalmente al team di sviluppo americano, che periodicamente coinvolge la sua grandissima community con aggiornamenti, eventi speciali, prestigiose collaborazioni e diverse Stagioni tematiche – attualmente è in corso la quarta del secondo capitolo, ricchissima di supereroi Marvel.

No solo, la Battaglia Reale di Fortnite è riuscita pure ad imporsi nel panorama delle competizioni eSport, ergendosi contemporaneamente a campione dello streaming su piattaforme come Twitch e YouTube. Non dovrebbe stupire allora che l’esperienza sparacchina online di Epic abbia recentemente infranto un nuovo e incredibile record. Come potete verificare voi stessi su Twitter sull’account ufficiale di GAMEdigital, pare infatti che Fortnite Capitolo 2 abbia accumulato in totale l’impressionante cifra di 10,4 milioni di anni di gameplay. Per gli amati dei tecnicismi, questo si traduce in ben tre miliardi, 802 milioni e 500mila giorni di gioco, spesi dall’utenza su un po’ tutte le piattaforme in commercio per sfidarsi sulla grande isola che ospita i match PvP in multiplayer.

Di conseguenza Fortnite è schizzato in cima alla classifica dei videogiochi più giocati di sempre. Sul secondo gradino del podio troviamo invece il re dei MMORPG World of Warcraft a marchio Blizzard Entertainment con 5,7 milioni di anni in ore giocate, mentre al terzo posto un’altra produzione del colosso di Irvine, vale a dire l’hero shooter Overwatch, i cui fan hanno accumulato 1,5 milioni di anni di puro gameplay. Lo scarto con il titolo Epic Games rimane comunque impressionante, mentre la stessa fonte fa sapere che questo incredibile successo si riflette anche sugli schermi di Twitch, con 1,3 miliardi di visualizzazioni complessive.