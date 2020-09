Uscirà entro la fine del 2020 il nuovo album dei BTS annunciato nelle ultime ore dalla Big Hit Entertainment. I Bangtan Boys hanno da poco polverizzato le classifiche con il singolo Dynamite, prima vera anticipazione del disco che, a questo giro, presenta tante novità.

Il nuovo album dei BTS

In primo luogo, come annuncia l’etichetta su una nota pubblicata online, ascolteremo il disco “più BTS di sempre”. Il titolo sarà BE (Deluxe Edition) e sarà disponibile a partire dal 20 novembre 2020. Le novità consistono principalmente in un coinvolgimento diretto della band nelle fasi di preparazione del disco, dal design della copertina al concept, fino agli arrangiamenti e al sound dell’album. Ce ne eravamo accorti con Dynamite, in effetti, con un concept che vedeva i Bangtan Boys proiettati in una dimensione più vintage rispetto ai contesti cui ci avevano abituati.

Con questo disco la band di Seul, come già ribadito in estate, vuole coprire il vuoto emozionale e alleviare l’angoscia che il mondo intero ha provato durante il lockdown: “Vogliamo che la nostra musica sia una guarigione“, spiegano gli eroi del k-pop sudcoreano. L’avanzata k-pop, a tal proposito, ha raggiunto numeri da record quando Dynamite si è collocata al primo posto nella Billboard Hot 100, un record per la musica pop sudcoreana.

Il disco della svolta?

Il nuovo album dei BTS sarà un disco di rottura? Forse sì, forse no, ma nei fatti i sette bravi ragazzi hanno scelto di partecipare maggiormente alla realizzazione della loro musica. La Big Hit annuncia che BE (Deluxe Edition) raccoglie tutti i sentimenti dei Bangtan Boys durante la grande serrata mondiale durante la quale, tuttavia, non è mancata la volontà di scrivere e registrare nuova musica.

Per questo il nuovo album dei BTS è così atteso da tutti i fan: dopo Dynamite è forte la curiosità di ascoltare il nuovo mondo dei ragazzi di Seul.