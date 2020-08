Video, testo e traduzione di Dynamite dei BTS, un abbraccio ai fan angosciati dal lockdown

Il background di Dynamite dei BTS è lo strascico di quanto aveva affermato Jungkook durante un’intervista rivolgendosi ai fan. Il giovanissimo componente della band fenomeno del k-pop di Seul, infatti, aveva confessato che su un’isola deserta porterebbe ogni singolo membro della Army, la legione di fan da tutto il mondo dei Bangtan Boys.

Dynamite dei BTS, il cui annuncio aveva fatto esplodere di gioia ogni singolo supporter, è un pezzo sulla positività, l’abbraccio che la band di Seul lancia all’indirizzo degli iscritti alla Army per confortarli dopo l’angoscia per il lockdown che ha dominato il lungo periodo del contenimento della pandemia del Coronavirus.

Ciò che abbiamo, oggi, è un brano squisitamente disco music che attinge proprio dagli anni ’70 in cui questo stile conquistò le classifiche. Lo percepiamo anche dal look adottato dai BTS: il sincretismo tra il vintage e il contemporaneo si respira anche nel video ufficiale in cui cogliamo alcune timide citazioni.

C’è il salto di gamba di Michael Jackson, c’è quel: “Hey, so let’s go”, che profuma tanto del grido di battaglia di Blitzkrieg Bop dei Ramones leggermente rivisitato, c’è quel poster in cui si intravede la copertina di Abbey Road dei Beatles.

C’è, soprattutto, quel groove che è la good vibe di cui tutti i fan hanno bisogno per uscire allo scoperto e, finalmente, sorridere. I BTS non smettono di offrire appassionati atti di fede ai loro fan, e lo fanno anche quando ammiccano verso la camera, quando si mostrano in gruppo uniti nel balletto e quando, appunto, lanciano a sorpresa un nuovo singolo.

Dynamite dei BTS è puro esplosivo. La vedremo live per la prima volta il 30 agosto in occasione degli MTV Video Music Awards 2020 e sappiamo già che la Army sarà unita anche in quella occasione.

Ciò che rende Dynamite dei BTS un pezzo valido è la sincerità: marketing permettendo, i ragazzi di Seul non dimenticano l’amore dei fan che li ha elevati a fenomeno mondiale.

‘Cause I, I, I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

[Verse 1: Jungkook]

Shoes on, get up in the morn’

Cup of milk, let’s rock and roll

King Kong, kick the drum

Rolling on like a Rolling Stone

Sing song when I’m walking home

Jump up to the top, LeBron

Ding-dong, call me on my phone

Ice tea and a game of ping pong

[Verse 2: RM, j-hope]

This is getting heavy

Can you hear the bass boom? I’m ready

Life is sweet as honey

Yeah, this beat cha-ching like money

Disco overload, I’m into that, I’m good to go

I’m diamond, you know I glow up

Hey, so let’s go

[Chorus: Jungkook, Jimin]

‘Cause I, I, I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)

Shining through the city with a little funk and soul

So I’ma light it up like dynamite, woah

[Verse 3: V, RM]

Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along

Word up, talk the talk, just move like we off the wall

Day or night, the sky’s alight, so we dance to the break of dawn

Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball, huh

[Verse 4: Suga, Jimin, RM]

This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)

Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money

Disco overload, I’m into that, I’m good to go

I’m diamond and you know I glow up

Let’s go

[Chorus: Jungkook, V]

‘Cause I, I, I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)

Shining through the city with a little funk and soul

So I’ma light it up like dynamite, woah

[Post-Chorus: Jungkook, Jimin, Jin]

Dyn-n-n-n-na-na-na, life is dynamite

Dyn-n-n-n-na-na-na, life is dynamite

Shining through the city with a little funk and soul

So I’ma light it up like dynamite, woah

[Bridge: Jungkook, j-hope, Jimin, V]

Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy

Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy

Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy

Light it up like dynamite

Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy

Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy

Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy

Light it up like dynamite

[Chorus: Jimin, Jungkook, Jin]

‘Cause I, I, I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shining through the city with a little funk and soul

So I’ma light it up like dynamite

(This is ah) I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shining through the city with a little funk and soul

So I’ma light it up like dynamite, woah (Light it up like dynamite)

[Post-Chorus: Jungkook, Jimin, V]

Dyn-n-n-n-na-na-na, life is dynamite (Life is dynamite)

Dyn-n-n-n-na-na-na, life is dynamite

Shining through the city with a little funk and soul

So I’ma light it up like dynamite, woah