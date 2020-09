Virginio imita Diodato a Tale e Quale Show in Fai Rumore ma il risultato non è quello che aveva ottenuto il vincitore del Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston. Il giudizio della giuria in studio è comunque buono, anche se viene fatto notare quanto l’intenzione fosse diversa da quella proposta dall’originale.

Un’impresa non facile, quella compiuta da Virginio, che ha raggiunto il centro del palco con il massimo impegno, riuscendo a portare a casa una buona esibizione dopo la vittoria della settimana precedente in Can’t Stop The Feeling di Justin Timberlake.

Simonelli è anche il primo a esibirsi sul palco della seconda puntata di Tale e Quale Show. Il giudizio sulla performance è arrivato, come di consueto, da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, al quale si è aggiunto anche Lino Guanciale che ha partecipato come quarto giudice.

Tante le esibizioni che si sono susseguite sul palco di Tale e Quale Show, con Barbara Cola che ha finalmente convinto la giuria con la sua esibizione in Tina Turner. L’artista di In Amore conquista così la prima posizione nella classifica finale, dopo che era partita sottotono. Sua l’ultima esibizione della puntata, che si è conclusa con la vittoria a 75 punti.

Tale e Quale Show ha ripreso la sua corsa il 14 settembre, insieme alla ripartenza di tutti i programmi dopo lo stop della quarantena. I concorrenti hanno potuto anche godere del calore del pubblico, seppur in formato ridotto, tornato in studio dopo molti mesi di assenza. A ravvivare la serata è stato anche il pubblico da casa con i numerosi tweet che sono arrivati per i concorrenti.

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show, il 2 ottobre, Virginio Simonelli è chiamato a interpretare George Michael. Una nuova e complicata prova, per lui, che ha già convinto la giuria con l’imitazione di Justin Timberlake e quella di Diodato in Fai Rumore.