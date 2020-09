Il Samsung Galaxy S20 è stato indubbiamente uno degli smartphone maggiormente apprezzati dai consumatori nel corso del 2020. E continua a macinare consensi anche nei mesi finali di quest’anno, nonostante Samsung abbia mostrato al mondo – tra esperti e semplici appassionati – una pletora di nuovi prodotti mobile, adatti un po’ a tutti i palati e a tutte le tasche. Tra questi, non manca il già chiacchieratissimo S20 Fan Edition, annunciato in via ufficiale solo di recente dal colosso sudcoreano al prezzo di partenza di 669 euro in Italia. E che, giocoforza, ha spinto verso il basso i prezzi della versione tradizionale dello smartphone, come dimostrano le tante offerte apparse in rete nelle ultime ore.

Sì perché, come era prevedibile, sono molti i rivenditori ad aver rivisto al ribasso il costo del Galaxy S20 nella sua incarnazione classica. A partire da Unieuro, che sul suo sito ufficiale ha fissato il costo del device mobile a 599 euro. Stando al portale della catena dedicata all’elettronica di consumo, il costo iniziale sarebbe di 929 euro, per un risparmio effettivo di 330 euro sul listino. Si tratta, in particolare, del modello da 8 GB di RAM e da 128 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna, in colorazione Blue. Uno sconto, questo, che non è di certo passato inosservato, e a cui fanno eco altre promozioni avviate dalle aziende concorrenti.

Andando a verificare sul portale di MediaWorld, ad esempio, anche in questo caso dopo l’annuncio della Fan Edition troviamo il Samsung Galaxy S20 al prezzo ribassato di 599 euro – dai 929 euro di partenza -, come potete verificare voi stessi fiondandovi subito a questo indirizzo, che rimanda alla colorazione Cloud Blue del dispositivo. Lo stesso sta accadendo sui sempre fornitissimi listini di Amazon, su cui il prodotto viene proposto alla ad una cifra leggermente superiore – quindi 635 euro. Insomma, l’effetto Samsung Galaxy S20 Fan Edition si sta facendo sentire un po’ ovunque, considerando che l’S20 costava 100 euro in più in promozione fino allo scorso mese. Cosa ne dite, ne approfitterete? Oppure siete interessati alla versione più aggiornata dello smaertphone made in Seul?