Sarà presentato ufficialmente domani 23 settembre il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, già comparso per errore sul sito di MediaWorld (pagina che al momento risulta essere stata cancellata). Come riportato da ‘tomshw.it‘, le specifiche tecniche sembrano essere state confermate, così come le promozioni che il colosso di Seul avrebbe dedicato agli utenti che opteranno per il pre-ordine (entro il 1 ottobre si avrà diritto ad un trimestre gratuito di abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate con controller MOGA XP5-X, oppure ad un Galaxy Fit 2).

I modelli di Samsung Galaxy S20 Fan Edition previsti sono due, 4G e 5G (il prezzo di partenza del primo ammonta a 669 euro, come confermato dal noto megastore di elettronica). Per quanto riguarda le caratteristiche, il device sarà spinto dal processore Snapdragon 865 (modello 5G) e dall’Exynos 990 (modello 4G), con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Lo schermo del Samsung Galaxy S20 Fan Edition corrisponde ad un pannello piatto Super AMOLED da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera che trova spazio all’interno del foro pare avrà una risoluzione di 32MP.

Sul retro le fotocamere saranno tre, di cui la principale da 12MP (apertura f/1.8 e stabilizzatore ottico di immagine), un grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x (proprio ieri in questo articolo vi avevamo parlato della possibilità che il dispositivo potesse abbandonare il sensore macro in favore di un teleobiettivo, molto più utile e versatile nella vita di tutti i giorni). La batteria del Samsung Galaxy S20 Fan Edition avrà una capacità da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W (ricarica wireless 2.0 da 15W ed anche ricarica inversa). Restiamo in attesa di potervi confermare il tutto domani 23 settembre, restando a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda.