Un’altra serata crime ci attende su Rai2 dove torneranno in onda in coppia S.W.A.T. 3 e Bull 4. Dopo l’ottimo risultato della scorsa settimana, le due serie tv occuperanno ancora la prima serata della rete giovane della tv pubblica in un sabato serata davvero affollato. Da una parte il ritorno di Milly Carlucci con Ballando con le Stelle 2020, dall’altra Tu si Que Vales che la scorsa settimana ha portato a casa uno share superiore al 27%, ci sarà davvero spazio per le serie tv di Rai2? Siamo sicuri che i fedelissimi non cambieranno canale soprattutto perché gli amanti di Bull 4 potranno contare su un doppio appuntamento ovvero quello di oggi e quello di mercoledì, entrambi in seconda serata.

Ad aprire le danze sarà come sempre S.W.A.T. 3 in onda dalle 21.20 circa con ben due episodi , il terzo e il quarto, dal titolo “Passi Falsi” e “Intoccabile” in cui lo scontro è servito. La squadra si ritroverà catapultata in un’importante missione senza avere il tempo di prepararsi al meglio e questo farà alzare la tensione alle stelle. La squadra SWAT si scontra con il tenente Lynch quando li manda in un’operazione sotto copertura per fermare una banda locale che stampa denaro contraffatto.

Inoltre, le tensioni a casa aumentano per Hondo mentre la relazione tesa dei suoi genitori peggiora. La famiglia di Deacon viene presa di mira da un cartello della droga quando lui e il team SWAT minacciano il loro capo, un ex leader delle forze ribelli straniere che spaccia droga in bella vista attraverso un mercato dei fiori locale. Inoltre, Hondo riceve notizie preoccupanti per quanto riguarda suo padre e Tan è costretto a presentarsi davanti ad un comitato di revisione interno a causa dell’indiscrezione della sua ragazza.

Ecco il promo di uno dei due episodi in onda oggi:

S.W.A.T. 3 tornerà sabato prossimo, il 26 settembre, con due nuovi episodi in cui gli Harrelsons si impegnano in una tesa riunione di famiglia quando la sorella maggiore di Hondo, Winnie (April Parker Jones), arriva a malincuore a Los Angeles per incontrare il padre malato per la prima volta dopo anni di gelo. Inoltre, la squadra SWAT cerca un attivista per i diritti umani rapito.

In seconda serata ci sarà spazio per i nuovi episodi di Bull 4. La serie con Michael Weatherly tornerà in onda intorno alle 23.00 con l’episodio numero 11 dal titolo “Ricorda con rabbia” in cui Bull cerca di selezionare giurati che possano entrare in empatia con il bisogno di privacy personale di un individuo quando aiuta l’amico di Marissa, Stephen (Aaron Dean Eisenberg), a citare in giudizio un noto uomo d’affari filantropico per aver abusato di lui da bambino.

Ecco uno sneek peek dell’episodio in onda questa sera:

A questo punto il pubblico dovrà tenere d’occhio la programmazione perché, salvo cambiamenti, Bull 4 andrà in onda mercoledì 23 settembre intorno alle 23.40 senza S.W.A.T. 3 con l’episodio numero 12 dal titolo “La vita è un soffio” in cui l’amico di Chunk, Reggie (Don Guillory), il consigliere di un collegio d’élite, chiede a Bull di aiutare i genitori di uno studente ad intentare una causa per omicidio colposo contro la scuola quando un giovane sportivo muore improvvisamente durante l’allenamento.

Salvo cambiamenti, Bull 4 tornerà in onda anche sabato 26 settembre con un altro episodio, il numero 13, in coppia con S.W.A.T. 3.