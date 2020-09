I proprietari dei OnePlus Nord stanno assistendo ad un fenomeno davvero incontrollato in questo momento, il ripristino automatico del loro telefono senza alcun loro intervento. L’operazione crea decisamente il panico tra chi utilizza il device, visto che non si ha modo di salvare i propri dati e contenuti prima che lo smartphone proceda al reset.

Le segnalazioni relative allo strano comportamento del device sono raccolte sul forum della community OnePlus. I racconti di chi ha acquistato recentemente il modello Nord fanno riferimento a casi molto simili tra loro. In ogni esperienza accade che lo smartphone, inspiegabilmente, cominci ad effettuare la procedura di reset senza che l’utente faccia nulla, anzi magari durante tutt’altro utilizzo del telefono. Accade dunque che chiunque non possa procedere a bloccare quanto sta avvenendo e l’unica cosa da fare è attendere che l’operazione si concluda.

Come è noto, il ripristino alle condizioni di fabbrica è l’operazione alla quale in molti ricorrono per risolvere i vari problemi legati ai loro device. Prima che cominci la proceduta, tuttavia, è obbligatorio salvare foto, video e altri tipo di contenuto presenti sul telefono perché altrimenti questi ultimi andranno irrevocabilmente persi. Chi ha a che fare con il bug attuale, purtroppo, non ha modo di effettuare l’operazione e di fatto può perdere dati anche molto importanti.

Dal forum ufficiale del brand cinese fanno sapere di essere a conoscenza del grave problema relativo al OnePlus Nord e di essere al lavoro per superare l’anomalia nel più breve tempo possibile e in via definitiva. Peccato che per il momento non ci sia un rimedio, pure momentaneo, per limitare i danni procurati da quello che sicuramente è un errore software. Per prevenire, tutti i possessori del device lanciato recentemente farebbero bene ad effettuare più salvataggi dei loro dati, anche per mettersi al sicuro in caso di reset improvvisi.