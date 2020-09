Roby Facchinetti presenta Il Potere Della Musica, il suo ambizioso progetto che comprende il romanzo Katy Per Sempre e un doppio album con triplo CD (Inseguendo La Mia Musica).

Ad anticipare il progetto è stato il singolo di successo Rinascerò, Rinascerai, il brano più apprezzato in assoluto tra le collaborazioni tra Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio.

In un incontro con la stampa a Milano, Roby Facchinetti illustra le sue nuove opere a partire dal libro Katy Per Sempre, un vero e proprio romanzo che ha per protagonista la musica, quella dei Pooh.

Katy Per Sempre

Katy Per Sempre racconta la storia di Katy, una persona reale che Roby Facchinetti ha avuto la possibilità di conoscere ed incontrare più volte. Katy è una fan dei Pooh con una vita difficile; si è persa più volte per poi ritrovare se stessa alla fine del romanzo. Il finale di Katy Per Sempre, lascerà il lettore forse perplesso ma sicuramente sbigottito. Le pagine finali, infatti, sono di sicuro impatto.

Nel parlare della stesura del suo primo romanzo, Roby Facchinetti spiega che si tratta di un progetto importante che lo rappresenta a 360 gradi. Da tempo avrebbe voluto parlare di musica in un libro ma non in un’autobiografia.

Facchinetti voleva raccontare il potere della musica e il suo impatto sulla vita di ognuno attraverso storie reali e non voleva concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera.

Ricorda anche i momenti in cui ha scoperto la passione per le sette note: “L’ho scoperta a 7/8 anni e so benissimo quanto è importante ascoltarla e viverla. Il mio primo maestro di musica, a 9 anni mi disse: “Ricordati Camillo (cambiai nome a 13 anni) quando sarai grande, sappi che con te ci sarà sempre e comunque la musica”. Non capivo cosa volesse dire ma l’ho capito con il tempo”.

“La musica non è un linguaggio ma qualcosa di molto più grande; anche in questo periodo ha avuto ruolo importantissimo”, continua Roby Facchinetti accennando al lockdown e a quanto la musica sia stata fondamentale anche in quel momento.

C’è spazio per gli amati Pooh e per quell’ultimo concerto del 30 dicembre 2016 che si è tenuto a Bologna, trasmesso in 200 cinema d’Italia, e proprio lì partì l’avventura di Katy Per Sempre.

Facchinetti racconta di aver ricevuto moltissimi messaggi quella sera ma uno lo colpì in modo particolare. Katy gli scriveva: “Questa sera la vostra storia è finita ma anche la mia storia con voi. Ho avuto modo di raccontarti la mia vita; la musica mi ha aiutato, chissà se un giorno riuscirai a raccontare la mia storia in un libro”. Katy a 16 anni aveva scoperto i Pooh e non li aveva più abbandonati, fino a quell’ultimo concerto di Bologna.



Katy è una donna coraggiosa che sa quello che vuole e che ha vissuto gli anni della trasformazione e delle conquiste; ha vissuto gli anni ’60, ’70 e ’80, fondamentali per l’Italia. Ha una vita difficile e storie sentimentali sbagliate ma ad accompagnarla ha sempre avuto la musica dei Pooh. Per questo motivo nel libro ogni capitolo ha una canzone specifica del gruppo che racconta l’esperienza di vita di Katy.



Quello che Roby Facchinetti vuole trasmette con Katy Per Sempre è l’invito a vivere la vita che si vuole, a qualsiasi età.

Inseguendo La Mia Musica

Inseguendo La Mia Musica è il doppio album con triplo CD. L’album è stato anticipato dal singolo Rinascerò, Rinascerai e da Fammi Volare, da pochi giorni in rotazione radiofonica.

Rinascerò, Rinascerai ha registrato oltre 16 milioni di visualizzazioni ed è stata realizzata spontaneamente in altre 13 lingue. I fondi raccolti attraverso il brano sono stati devoluti all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo per sostenerlo nella lotta al Coronavirus.

Dalla collaborazione tra Facchinetti e D’Orazio sono nate altre 3 canzoni, inserite nel disco. Il primo inedito è Fammi Volare, il nuovo singolo accompagnato dal video di Gaetano Morbioli; il secondo è Invisibili, dedicato agli anziani; il terzo è Senza Un’Ultima Parola, dedicato a Negrini. Il quarto brano inedito è quello a cura di Maria Francesca Polli dal titolo Cosa Lascio.

I CD Live sono stati registrati durante il tour di Roby Facchinetti, Inseguendo La Mia Musica, tenutosi nel 2019.

Inseguendo La Mia Musica è disponibile in versione CD audio e in una speciale versione in vinile in tiratura limitata.