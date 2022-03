Roby Facchinetti positivo al Covid-19: slittano i concerti in programma nei prossimi giorni. L’annuncio è di oggi. Apprendiamo che Roby Facchinetti è risultato positivo ad un tampone di controllo e non potrà tenere gli appuntamenti dal vivo in programma nei teatri questa settimana.

Nello specifico, si tratta dei concerti che l’artista avrebbe dovuto tenere il 29 marzo al Teatro Lirico di Milano e il 4 aprile al Teatro Verdi di Firenze. Le due date del Symphony Tour non sono cancellate ma solo rimandate. Già noti gli eventi di recupero che si terranno nel mese di maggio.

Roby Facchinetti recupererà il concerto del 29 marzo a Milano nella data del 3 maggio presso la stessa location. Il concerto atteso il 4 aprile a Firenze si terrà invece il 24 maggio, presso la stessa location.

Restano validi, per l’accesso ai due spettacoli, i biglietti già in possesso degli acquirenti. Potranno essere utilizzati per le rispettive date di maggio senza alcuna richiesta di modifica.

Roby Facchinetti si sarebbe dovuto esibire a Mantova il 7 aprile, al Teatro Sociale. Anche questo appuntamento non si terrà a causa della positività dell’artista al Covid-19 ma non potrà essere riprogrammato e recuperata in futuro. I biglietti già acquistati per il concerto di Mantova verranno integralmente rimborsati.

Per le richieste di rimborso, gli acquirenti dovranno rivolgersi presso i punti vendita di acquisto o presso i circuiti utilizzati per l’acquisto online.

I concerti di Roby Facchinetti nel 2022

09 Aprile Roma Teatro – Della Conciliazione

03 Maggio Milano – Teatro Lirico (recupero del 29 marzo)

05 Maggio Treviso – Teatro Mario del Monaco

16 Maggio Torino – Teatro Alfieri

24 Maggio Firenze – Teatro Verdi (recupero del 4 aprile)