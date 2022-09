C’è stato un fraintendimento tra Roby Facchinetti e Dodi Battaglia dei Pooh, in seguito alla serata-evento a Roma dedicata al compianto Stefano D’Orazio. Il fraintendimento ha raggiunto dimensioni tali da necessitare un chiarimento da parte di Facchinetti, a cui ha fatto seguito un post chiarificatore di Dodi Battaglia, assente allo spettacolo per motivi personali e dispiaciuto profondamente di non aver potuto raggiungere Roma per ricordare il compagno di band scomparso.

Tutto è partitona un articolo comparso su un noto quotidiano il giorno successivo. Ripercorriamo la vicenda e i post chiarificatori dei due personaggi coinvolti.

Cosa è successo tra Roby Facchinetti e Dodi Battaglia

Nel pieno della serata per Stefano D’Orazio a Roma, è stato lanciato un video saluto di Dodi Battaglia, registrato preventivamente. Dodi sapeva già che non avrebbe potuto prendere parte all’evento ma ci teneva ugualmente ad inviare il proprio supporto. Impossibilitato a partecipare per impegni personali non rimandabili, la presenza di Dodi Battaglia si è fatta sentire solo in video.

Dopo la visione del video, le parole di Facchinetti sono state fraintese dal pubblico presente e sui social al punto da far ipotizzare litigi all’interno dei Pooh, tra lui e Battaglia, proprio a causa dell’assenza di quest’ultimo. Ma non era così e non era intenzione di Facchinetti fare riferimenti a quanto accaduto.

Sull’assenza di Battaglia, Roby dice: “Una cosa questa che si sapeva, e che io stesso avevo difeso in pubblico sottolineando gli impedimenti dell’amico Dodi. Tanto che ho chiesto un grande applauso per lui al pubblico presente in sala, prima che venisse trasmesso il clip”.

A raccontare il misunderstanding è stato lo stesso Facchinetti via social, scusandosi per aver fatto ipotizzare che le sue parole potessero riferirsi al collega assente. Non era sua intenzione, nel modo più assoluto, lanciare frecciatine a Dodi Battaglia. Scrive:

“Al termine del filmato, mi è stato chiesto che cosa mi fosse soprattutto rimasto dentro di Stefano: ed io ne ho sottolineato principalmente la sensibilità, la generosità, la simpatia, insomma il grande uomo che era. Aggiungendo poi un pensiero consequenziale, che avrò ripetuto in mille interviste e milioni di occasioni, nella mia carriera: ovvero che per me un artista vale poco, anche se è artisticamente grandissimo, se manca dal punto di vista umano. Ma non ho fatto, né pensato, nomi, proprio perché questo è un mio credo personale che porto dentro e diffondo da sempre”.

Il concetto è generico e non da intendersi riferito al caso specifico, anche se in molti lo hanno pensato. A loro, Facchinetti risponde: “Ma siamo matti?!? Io non mi permetterei mai di offendere un collega, ancora meno un amico, men che meno una persona con cui ho lavorato per decenni; io ho sempre difeso la storia dei Pooh e sempre difeso i Pooh, e come singole persone e come singoli artisti. Ho sempre, e sottolineo sempre, parlato bene di coloro con i quali ho scelto di condividere un’avventura fantastica, importantissima della mia vita”.

La replica di Dodi Battaglia a Roby Facchinetti

Al post di Roby sui social ha fatto seguito quello di Dodi Battaglia. L’artista, assente alla serata celebrativa, ha scritto spiegato di aver parlato con Facchinetti e di volersi fidare, credendo nella sua buona fede: “Parlandone proprio con lui, mi ha assicurato che la frase “Uno può essere un grande musicista, ma una merda d’uomo” non era rivolta a me, anche se molti in sala, compreso il giornalista, avevano capito il contrario. Vista la fratellanza, voglio credere alle parole di Roby e pensare che tutto il resto siano delle interpretazioni di malpensanti”, il post di Dodi sui social. Insomma, tutto chiarito in casa Pooh torna il sereno.

