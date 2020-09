Bisogna analizzare più da vicino, a fine settembre, la situazione che si è venuta a configurare per tutti coloro che si ritrovano con un OnePlus 6 qui in Italia. A distanza di anni dal suo esordio sul mercato, per scheda tecnica lo smartphone Android è ancora un prodotto molto interessante, e questo la dice lunga sull’ottimo lavoro che è stato portato avanti dal team. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da evidenziare allo stato attuale, non tanto dal punto di vista hardware, quanto sul versante software.

Situazione OnePlus 6 a fine settembre 2020 con la batteria

In particolare, l’aggiornamento di fine estate che ha consentito al pubblico di testare una delle ultime versioni di OxygenOS sta creando più di un grattacapo. Almeno stando ai test sul campo che ho portato avanti in queste settimane. Tutto gravita attorno alla batteria, con un discorso che va al dì là della normale usura dello stesso OnePlus 6 in circa due anni di utilizzo. Nello specifico, dopo aver testato il pacchetto software ho notato un calo dell’autonomia pari a circa il 20%, avvicinandomi pericolosamente alla soglia delle 5 ore di schermo.

In attesa di capire se le cose cambieranno con il prossimo aggiornamento per OnePlus 6, bisogna concentrarsi anche sui tempi di ricarica. Ho testato più di un cavo e ad oggi noto che un ciclo intero richieda circa 2 ore. Il 25% rispetto a prima. In questo caso ho qualche dubbio in più che si possa trattare di un’anomalia legata all’aggiornamento in questione, ma i tempi coincidono con il “post download” dell’ultimo rilascio ufficiale di OxygenOS.

Insomma, un motivo in più per tenere gli occhi aperti nel momento in cui sarà disponibile il nuovo aggiornamento autunnale per OnePlus 6. A voi come vanno le cose? Avete riscontrato trend sulla batteria come quelli che ho messo in evidenza oggi, o ritenete sia tutto nella norma? Commentate pure l’articolo.