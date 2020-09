Mancano poche settimane alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei Mate 40 ed oggi 25 settembre abbiamo un altro contributo importante che ci fa avvicinare alla fatidica data. In particolare, dopo alcune anticipazioni che abbiamo condiviso nei giorni scorsi, stamane è possibile imbattersi in un nuovo video che, apparentemente, si concentra proprio sul top di gamma in arrivo a fine 2020. Esaminiamo dunque le informazioni attualmente disponibili per il pubblico italiano.

Cosa trapela dal video su Huawei Mate 40 del 25 settembre

In particolare, a parlarci di questo nuovo video relativo a Huawei Mate 40, presumibilmente in arrivo dalla Cina, è una fonte come GSMArena. Come si può notare dal contributo a fine articolo, le immagini sembrano registrate in metropolitana e ci mostrano uno smartphone con il suo schermo a cascata curvo, senza dimenticare la probabile introduzione di un foro a forma di pillola, fino ad arrivare al pulsante di accensione con tonalità rossa vicino al pulsante del volume.

Attraverso un’analisi più attenta, emerge che, il ritaglio della selfie cam appare più sottile di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi con la serie Huawei Mate 40. La lente principale dovrebbe essere pari a 108 megapixel con un obiettivo 9P insieme ad un modulo periscopio con zoom ottico 5x. I moduli rimanenti saranno probabilmente sensori ultrawide e ToF. Insomma, le nuove voci trapelate attraverso il video registrato in metropolitana e più in generale le indiscrezioni di questi giorni ci parlano di un prodotto sulla carta senza rivali in termini di fotocamera.

La serie Huawei Mate 40 dovrebbe debuttare ad ottobre, ma questo 2020 ci ha insegnato a non dare nulla per scontato sul fronte date. Insomma, occhi aperti, in attesa di capirci qualcosa di più a proposito di modelli destinati a fare la differenza nello scorcio finale di un anno a dir poco particolare per tutti noi.