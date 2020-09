Un nuovo SMS dal testo perentorio “chiama e ascolta il messaggio al numero 899914091” sta letteralmente spopolando in queste ore. Molti italiani stanno ricevendo la curiosa nota e sono portati a fare esattamente quanto richiesto. Nulla di più sbagliato, tuttavia, vista la campagna di spam che porta con se determinati pericoli. Cerchiamo dunque di capire come funziona il raggiro per conoscerlo a fondo e dunque evitarlo.

Partiamo dalla natura stessa del messaggio. Questo viene inviato sempre da un numero che non ha nulla a che vedere con la nostra rubrica. Il contatto dello sconosciuto cambia in realtà spesso: nel caso segnalato in questo approfondimento , il recapito è il 331 7439923 ma si tratta solo di una delle tante trappole messe in campo. A prescindere dal mittente della nota tuttavia, questa resta sempre la stessa, identica e precisa e contiene il testo già indicato in apertura articolo.

Il messaggio che si rivolge alla vittima di turno con quell'”ascolta il messaggio al numero 899914991″ presenta il recapito telefonico sottolineato che attiva direttamente il tastierino numerico per la chiamata. In tanti dunque fanno esattamente quanto richiesto, più o meno consapevolmente. La trappola si mette in moto alla risposta di un interlocutore dall’altra parte del telefono che si professa essere un dipendente di una società di servizi. Il malcapitato viene lasciato in attesa di chissà cosa per molto tempo e nel frattempo il credito telefonico viene prosciugato. Solo una successiva verifica sulla somma associata alla propria SIM svela la truffa nella quale ci si è imbattuti.

Meglio stare alla larga dunque dall’ultimo SMS truffa di questo autunno. Richiamare il contatto per ascoltare un presunto messaggio servità solo a venire derubati di prezioso credito telefonico. L’ideale sarebbe cestinare il messaggio in questione e mettere il mittente nella blacklist dei contatti del proprio telefono.