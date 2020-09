Nella giornata di ieri sembrava essere stata ufficializzata la data di uscita dell’iPhone 12. Molti siti esteri e anche italiani hanno riportato l’appuntamento del 13 ottobre come quello designato per la presentazione della nuova generazione di melafonini. L’evento tuttavia non è stato ancora ufficializzato, piuttosto il presunto keynote è stato annunciato da un leaker.

L’informatore che ha lanciato la bomba sull’evento di lancio è Jon Prosser che non può di certo essere considerato l’ultimo arrivato in riferimento ad anticipazioni sul mondo Apple. Come sottolineato in questo tweet, proprio il leaker ha parlato di data di uscita il prossimo martedì 13 ottobre ma anche di preordini e inizio delle vendite della serie. Le prenotazioni dei nuovi melafonini dovrebbero dunque partire venerdì 16 ottobre mentre il prossimo 23 ottobre i dispositivi dovrebbero trovarsi nei negozi o comunque essere spediti dagli store online.

Il piano di uscita dell’iPhone 12 e la sua distribuzione è senz’altro verosimile. Da tempo di parla di una presentazione “ottombrina” per la nuova serie, dopo che quest’ultima ha disatteso l’evento Apple della settimana scorsa. La giornata del martedì per il lancio è tra quelle preferite da Cupertino per i suoi reveal: ancora, la scelta del venerdì di inizio weekend per preordini e vendite rispetta pure i tradizionali e storici programmi Apple. Ciò non toglie che gli inviti ufficiali per il prossimo evento rivelatore non sono stati ancora distribuiti. In assenza di ufficialità di quanto detto in queste ultime ore, non è dunque impossibile dare peso assoluto alla pianificazione fin qui nota.

I melafonini del 2020 hanno dovuto subire l’attuale ritardo a causa della pandemia Covid-19 che ha influito sui periodi clou di produzione (primaverili ed estivi) degli esemplari Apple, quelli che consentono il consueto lancio in ottobre. Ancora oggi sembra abbastanza scontato che si proceda ad una commercializzazione in primis degli iPhone 12 standard e che le vendite degli esemplari Pro potrebbero ancora tardare l’appuntamento con i negozi. Magari nel giro di qualche giorno o solo qualche ora ne sapremo di più.