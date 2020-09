Si chiamerà Pretty Little Liars Original Sin il reboot dell’amata serie cult firmata da I. Marlene King che presto vedrà la luce spaccando i fedelissimi tra coloro che non sono convinti che il successo originale possa ripetersi e chi, invece, non sta nella pelle e vuole conoscere le nuove bugiarde. Proprio qualche ora fa si è alzato il sipario su Pretty Little Liars Original Sin con tanto di prime immagini (un messaggio di A) e una trama ufficiale che rivela i primi dettagli su quello che vedremo su HBO Max.

Una nuova città, nuovi segreti e nuovi bugiardi per una nuova generazione di Pretty Little Liars che terrà impegnati gli utenti di HBO Max che ha ufficialmente ordinato il reboot della serie ormai da qualche settimana. HBO Max ha dato un ordine diretto alla serie per il nuovo dramma Pretty Little Liars: Original Sin firmato dal produttore esecutivo / scrittore Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Chilling Adventures di Sabrina) e dal co-produttore esecutivo / scrittore Lindsay Calhoon Bring (Chilling Adventures of Sabrina).

Ecco il primo teaser di Pretty Little Liars Original Sin:

La trama ufficiale del reboot di Pretty Little Liars recita:

“Vent’anni fa, una serie di eventi tragici ha quasi fatto a pezzi la cittadina di Millwood. Ora, ai giorni nostri, un gruppo di ragazze adolescenti si trova tormentato da uno sconosciuto ed è costretto a pagare per il peccato segreto dei loro genitor. Nel dramma oscuro dalle sfumature horror Pretty Little Liars: Original Sin, ci troviamo a miglia di distanza da Rosewood, ma all’interno dell’universo di Pretty Little Liars esistente, in una città nuova di zecca, con una nuova generazione di piccole bugiarde”

Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring hanno dichiarato: “Siamo così grandi fan di ciò che I. Marlene King e il suo iconico cast hanno creato, sapevamo che dovevamo trattare la serie originale intoccabile e fare qualcosa di diverso. Quindi stiamo abbondando in suspense e orrore in questo riavvio sperando di onorare ciò che i fan amavano della serie di successo mentre tessiamo nuovi elementi inaspettati“.